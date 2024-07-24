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巴黎奧運丨運動員開幕禮坐船沿塞納河遊行　橋上及岸邊觀眾席準備就緒

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 3 分鐘前

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巴黎奧運周五（26日）香港時間深夜揭幕。（王韻青攝）

距離巴黎奧運揭幕只剩兩日，開幕禮所在地塞納河的兩岸已「大變身」，橋上及岸邊觀眾席準備就緒，著名地標巴黎鐵塔和凱旋門分別掛上奧運五環和殘奧標誌，5年前遭遇大火、正進行修復的聖母院外牆亦有巨型橫額。

今屆奧運開幕禮是史上首次走出體育場館，在塞納河沿岸舉行。按巴黎奧組委計劃，來自206個國家或地區的10,500名運動員，及約120名國家元首、君主和政府首腦將出席。各代表團會乘搭共94艘船，沿著塞納河由東至西遊行，在巴黎植物園附近的奧斯特里茨橋出發，繞過市中心的聖路易島和西岱島，穿越近20座橋，再途經數個奧運比賽場館，如協和廣場城市公園、榮軍院廣場、巴黎大皇宮等，並以耶拿橋為終點。開幕式最後的奧運傳統儀式和文化藝術表演，則將在夏樂宮進行。

Céline Dion確診僵人綜合症後首度復出？

至於萬眾期待的表演嘉賓，外媒體盛傳將由近日在巴黎現身的Céline Dion和Lady Gaga兩大傳奇女歌手擔任，屬實將是Céline Dion在2022年宣布確診僵人綜合症後首度復出。

大會預計周五有超過32萬名民眾在塞納河岸觀禮，亦將在沿途設置約80個巨型屏幕和音響系統，讓整個巴黎都可近距離目睹運動員風采。活動更會在全球轉播，預計有數百萬人收看。

法國當局早前將反恐警戒級別提升至最高，自上周四起，巴黎警方亦禁止民眾和遊客進入鄰近塞納河畔的範圍，若要前往兩岸高安全級別「灰色區域」必須提前申請通行二維碼。巴黎奧組委主席Tony Estanguet日前指，巴黎準備好迎接世界，已在塞納河沿岸加強安保巡邏，並將出動4.5萬名警員確保開幕禮順利進行。

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