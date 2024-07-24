新牌仔丨李幸倪孖馮允謙作曲　以成長做主題自爆曾壓力爆煲：每晚發同一個夢

▲ Gin Lee李幸倪今日（24日）推出全新歌曲《新牌仔》。

歌手Gin Lee李幸倪今日（24日）推出全新歌曲《新牌仔》。這次新歌為大家帶來「成長」課題，歌詞繼續由黃偉文（Wyman）操刀，作曲方面，則由Gin跟好友馮允謙（Jay Fung）、陳考威及黃兆銘一起創作。

李幸倪辦展覽關注情緒勒索議題 Gin Lee對抗負面聲音

以「成長」主題有原因

原來「成長」這個主題，一直在Gin的袋中藏着多年，「我記得讀大學嘅時候，有一日我個同班同學同我分享佢屋企嘅嘢，話點解佢爸爸會係咁？我就突然間有一個諗法，同佢講：『其實你爸爸都係第一次做爸爸㗎咋，可能有好多嘢佢都係學緊，你唔好怪佢啦，可能佢之前做得唔好，但經過嗰次之後佢有嘗試補救、有嘗試做返好，不如你原諒佢或者俾多次機會佢。』」

▲ 《新牌仔》

學習人生每個課題

她謂小時候總覺得大人應該甚麼都會，長大後才知並非如此，「有時候佢哋會犯錯或者唔識，所以人生就係要不停學習，冇人永遠都一百分。」

她續說：「人生去到唔同嘅階段，分唔同嘅工，每一個階段做嘅每一個選擇，當時可能會令到你不知所措、會令到你覺得好難嘅一啲新嘅課題，但你要去學。」「苦候」多年，終於迎來這首歌，Gin直言是Timing、是緣份。

與Jay Fung合作

她跟Jay Fung認識多年，閒聊間也會提到寫歌，但一直未有行動，直到今年二人合作拉闊音樂會，再次提起作歌，終於成事。

Gin大爆《新牌仔》本來是不存在的，「我哋原先寫咗另外一首歌，好順利寫完之後，大家覺得好似仲有啲精力、仲有好多諗法，仲可以去創作另外一首歌，當時我好興奮，『我有個諗法！』跟住我就成個故事講咗一次俾大家聽，大家好有感覺，佢哋都覺得呢個題材有趣，《新牌仔》就喺咁嘅情況下誕生。」

▲ 《新牌仔》

Wyman歌詞到肉

歌詞再次找來Wyman相助，Gin坦言歌詞有很多擊中她的小心臟，覺得這是Wyman給她的一份小禮物，「首先一定係父母嗰一part，佢知道我同屋企人感情好好，我好想孝順父母，但可能有啲時候做唔到，因為自己要離鄉別井追求自己想要嘅嘢，歌詞有句『但對父母親 別提及傷口』；第一句『大踏步 踏出氧氣罩』都好有感覺，因為我係七星女，唔足月出世，一出世就要瞓氧氣箱一個月先可以出嚟。」

與麥曦茵首合作

MV方面，Gin跟導演麥曦茵是首次合作，找女導演是希望透過女性的敏感度，感受girl's talk，然後再用她的方法將感受呈現於MV中。

籌備拍攝前期的工作，Gin表示發送了很多段audio note給導演，她笑言全部至少有四十五分鐘，將自己由出生到現在的每個重要時刻都跟導演說了一遍，「講晒我成個人生比佢聽，我已經特登講好快，哈哈，我自己已經x咗2㗎啦，至少！呢個其實係一個幾得意嘅過程，因為我同導演係之前係完全未見過面，但係佢彷彿認識咗我一生。」

▲ 《新牌仔》

回憶湧現

期間更講到喊，她也說自己始料不及，「講到某個位講唔落去，stop咗先，然後開始喊。隔咗五分鐘我平復咗再繼續，我真係估唔到會講到自己喊，我諗導演都有嚇親。」

MV其中一個場景是禮堂，Gin表示感受特別深，「我係一個好容易好大壓力嘅人，記得有一排我好大壓力嘅時候，我每一晚都發同一個夢，就係發夢考試！夢入面我係『死啦冇溫到書呀』、『呢一科唔熟呀』、『唔記得晒啲嘢呀』真係好驚！但MV嘅情景係唯美嘅，我就諗返起求學時期好開心同同學一齊打排球、食嘢、傾偈、田徑，係溫馨嘅，一定唔係考試嗰part，哈哈。」

▲ 《新牌仔》

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5