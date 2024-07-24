  • 33°C
香港時間 : 2024724日 (三) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望何伯丨「新何太」向粉絲交代鬧保安事件　房屋署向涉事單位發出勸喻

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「新何太」表示多謝粉絲關心。

【何伯/何太/新何太/東張西望】因為上《東張西望》成名的「新何太」日前被網民拍到在屯門公屋大堂向保安員大吵大鬧，她手上拿著信封，同時聽到保安叫她去管理處，由此有網民猜測「新何太」收到警告信或收樓信之類。

之後，有網民在「新何太」的抖音粉絲群留言，問是否收到房署的收樓信，「新何太」留言稱：「係我樓上滴水屈係我，樓上滴水已經兩年多了，我一直都沒去投訴佢，我仔仔前天洗的衣服，前夜晚咁啱下大雨才可能出現滴水，我家只是一次都被壞人投訴了。我家有洗衣機洗衣服，係唔會出現滴水，只是樓上的沒洗衣機，用手洗的才會滴水。」

東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜

點擊圖片放大
+6
+5

東張西望何伯丨房屋署極進行調查

而房屋署回覆傳媒查詢指，近日曾向有關單位發出書面勸喻，提醒租戶避免曬晾衣物造成滴水滋擾，至於就涉嫌濫用公屋個案，房屋署表示正積極進行調查工作。

另外，有網民在「新何太」粉絲群轉發當日有關與保安鬧交片段，問：「何太係咪啲保安蝦你呀？叫何伯亮劍」至於「新何太」回覆稱：「各位親愛的粉絲寶寶早晨，謝謝大家的關心，我沒事。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
18:34 2024/07/17
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」對何伯達容忍度臨界點　公開大罵對方：你係咪教唔精呀？　　
19:54 2024/07/18
東張西望何伯丨「新何太」對何伯達容忍度臨界點　公開大罵對方：你係咪教唔精呀？　　
東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收警告信致情緒失控
16:35 2024/07/22
東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收警告信致情緒失控

你可能感興趣

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
18:34 2024/07/17
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」對何伯達容忍度臨界點　公開大罵對方：你係咪教唔精呀？　　
19:54 2024/07/18
東張西望何伯丨「新何太」對何伯達容忍度臨界點　公開大罵對方：你係咪教唔精呀？　　
東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收警告信致情緒失控
16:35 2024/07/22
東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收警告信致情緒失控
娛樂人物職業 KOL 東張西望 網絡熱話

最高瀏覽

超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智
超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智
急症室最長等候時間（07月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月24日 時間12:05）
東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球
東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
反黑英雄丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過
反黑英雄丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過