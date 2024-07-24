東張西望何伯丨「新何太」向粉絲交代鬧保安事件　房屋署向涉事單位發出勸喻

▲ 「新何太」表示多謝粉絲關心。

【何伯/何太/新何太/東張西望】因為上《東張西望》成名的「新何太」日前被網民拍到在屯門公屋大堂向保安員大吵大鬧，她手上拿著信封，同時聽到保安叫她去管理處，由此有網民猜測「新何太」收到警告信或收樓信之類。

之後，有網民在「新何太」的抖音粉絲群留言，問是否收到房署的收樓信，「新何太」留言稱：「係我樓上滴水屈係我，樓上滴水已經兩年多了，我一直都沒去投訴佢，我仔仔前天洗的衣服，前夜晚咁啱下大雨才可能出現滴水，我家只是一次都被壞人投訴了。我家有洗衣機洗衣服，係唔會出現滴水，只是樓上的沒洗衣機，用手洗的才會滴水。」

東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因 何伯突然離開公屋單位過夜

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東張西望何伯丨房屋署極進行調查

而房屋署回覆傳媒查詢指，近日曾向有關單位發出書面勸喻，提醒租戶避免曬晾衣物造成滴水滋擾，至於就涉嫌濫用公屋個案，房屋署表示正積極進行調查工作。

另外，有網民在「新何太」粉絲群轉發當日有關與保安鬧交片段，問：「何太係咪啲保安蝦你呀？叫何伯亮劍」至於「新何太」回覆稱：「各位親愛的粉絲寶寶早晨，謝謝大家的關心，我沒事。」

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