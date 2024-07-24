消費情報｜星巴克消暑果味飲品登場　3款口味月餅早鳥優惠迎中秋

▲ 炎炎夏日，星巴克除了有消暑果味飲品登場外，還備有3款口味月餅早鳥優惠迎中秋。

炎炎夏日，凍飲急救酷暑。星巴克全新消暑飲品，讓你消消暑，當中包括比利時朱古力鮮奶咖啡，比利時朱古力星冰樂及草莓松露朱古力忌廉星冰樂。

星巴克特邀咖啡師大賽香港區冠軍李瑩瑩（Seven）創作了一系列雲抹飲品，讓你逃離都市，前往熱帶天堂。很多初嘗咖啡的顧客會因咖啡濃郁的味道而卻步，為此 Seven 特意創作了這款誘人的飲品系列，令咖啡初嘗者更容易接受咖啡飲品。雲抹菠蘿芒果冷萃咖啡讓你沉浸於順滑的冷萃咖啡與甜美的菠蘿和芒果編織的的交響樂中。伴隨著淡淡花香的雲抹菠蘿芒果洛神花茶酸甜醒神，更是你仲夏透心凉飲品的最佳選擇。

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今季的消暑飲品包括：

1.比利時朱古力鮮奶咖啡：濃郁的比利時朱古力醬與招牌特濃咖啡混合在一起，最後加上朱古力鮮忌廉和灑上黑朱古力碎，帶你踏上終極朱古力之旅！熱愛豐富口感的顧客更可嘗試帶有綿密忌廉及多重黑朱古力碎的比利時朱古力星冰樂®，滿足味蕾享受。提供熱飲、凍飲和星冰樂版本。

2.草莓松露朱古力忌廉星冰樂：飲品以忌廉為基礎，搭以草莓清爽的甜味及於底層黑朱古力醬，最後加上忌廉和黑朱古力醬及撒上草莓脆脆作點綴，讓你品嘗到朱古力的美味和清爽的草莓甜味。提供忌廉星冰樂版本。

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至於Seven的新品──雲抹飲品系列，計有：

1.雲抹菠蘿芒果冷萃咖啡：冷萃咖啡及香甜芒果和菠蘿奏出和諧的交響樂，雲抹菠蘿芒果冷萃咖啡融合香濃的咖啡香氣和充滿活力的熱帶水果，再添上一層冷萃咖啡泡沫形成的雲抹，每喝一口都恍如置身熱帶雨林當中。提供凍飲版本。

2.雲抹菠蘿芒果洛神花茶：融合了菠蘿及芒果的熱帶風味，再加上洛神花茶泡沫清新的花香，成爲你炎炎夏日的最佳伴侶。提供凍飲版本。

▲ 3款口味月餅包括：流心焦糖咖啡月餅、焙茶黑芝麻月餅及燕麥奶奶黃月餅。

此外，中秋將近，星巴克的光影月餅禮盒，設計融合了傳統的燈籠、中式花紋邊框及象徵星巴克的魚鱗，以翡翠綠色為主調，配上金色點綴，散發著優雅的中西匯粹氛圍。

輕啟精緻的月餅禮盒，內置射燈映照著香港及澳門的天際線，星光閃爍的夜空中，品牌經典的美人魚像與我們舉杯品味咖啡和茶飲，邊細味盒中月餅，邊欣賞著繁華都市的美景。

3款口味月餅包括：流心焦糖咖啡月餅、焙茶黑芝麻月餅及燕麥奶奶黃月餅。

早鳥折扣由即日至 8 月 12 日，每盒港幣$331 / 澳門元$349（原價：港幣$368 / 澳門元$388）

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