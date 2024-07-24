施政報告｜尚海龍倡推「搶人才2.0」　楊永杰提議發展「粉絲經濟」

▲ 《施政報告》正進行公眾諮詢，立法會「C15+」其中12位議員今日會見特首李家超提交建議，主要涉及搶人才、旅遊及創科範疇。（楊永杰fb圖片）

《施政報告》正進行公眾諮詢，立法會「C15+」其中12位議員今日會見特首李家超提交建議，主要涉及搶人才、旅遊及創科範疇。選委界尚海龍促推「搶人才2.0」，並就此提出6個建議，包括擴大高才通院校的名單、優化新來港人才福利等、服務向留港人才傾斜等。

尚海龍希望港府與中央部門合作，推動人民幣從內地流向香港，強化人民幣離岸中心的地位。又促優化新來港人才福利，讓高才、優才等同享2萬元生育獎勵金。

「A4聯盟」成員楊永杰、張欣宇、梁文廣及林素蔚則就文體旅遊、土地房屋、醫療健康等七大範疇，提出共52項建議。楊永杰建議香港發展「粉絲經濟」，指不論演唱會，體育活動都跟粉絲有關聯，認為，發展「粉絲經濟」能幫助基層市民就業。

九龍西梁文廣促完善居屋的階梯及流轉，提議讓擁有未補地價的居屋、年滿60歲的長者，試行在未補地價的情況下，於第二市場出售其原有單位後，可獲「白居二」資格，以促進資助出售房屋流轉，同時將出租公屋及出售資助房屋及的比例，由7︰3改至5︰5。

蘇長荣︰施政報告須緊扣三中全會中有關香港內容

選委界蘇長荣亦認為，新一份《施政報告》必須緊扣三中全會報告中有關香港的內容，又稱政府是時候通過制度優化，刺激施政體系的主動作為。

蘇長荣建議成立資產證券化交易市場，指內地有巨量資產需要證券化，國外資本亦希望通過法治完善的地方，如香港般有完善退出機制獲得中國資產的投資機會，他認為資產證券化對香港的資本市場多元化有好處。

鄧飛倡設「中央學歷公証平台」核查學歷

近日有高等院校發生假學歷事件，選委界鄧飛建議成立「中央學歷公証平台」，類似內地教育部，有兩個學歷認證中心，若有機構懷疑呈請的學歷涉嫌做假，可交給公証中心核實學歷的真假。

選委界林筱魯則建議特首繼續持續造地，特別是兩個策略性發展範圍，交椅洲及北都發展區，不應兩取其一，而是同步進行。他認為現時仍有很大空間去壓縮建造成本，而香港屬開放性城市，應容許更大人力資源的自由度在區內區外流動。

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