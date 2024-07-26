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超市大搜查︱熱量攝取過多恐造成肥胖　營養師推介7款低卡即溶咖啡

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【咖啡／即溶咖啡／咖啡因／黑咖啡／拿鐵／熱量／卡路里／肥胖／超市大搜查】不少人愛飲咖啡，幫助提神醒腦；不過市面上咖啡選擇繁多，有些款式暗藏健康陷阱。為此，尚營坊營養師團隊在其Facebook專頁中分享7款低卡即溶咖啡，全部都可以從驚安之殿堂DONKI買到，大家不妨以作參考。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

7款低卡即溶咖啡

尚營坊營養師團隊營養師指出，市面上不少即溶咖啡暗藏高糖分、高脂肪和高熱量陷阱，故為大家整合7款低卡咖啡，名單如下：

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6大症狀屬咖啡因過量

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook專頁上曾發文指出，早上喝咖啡對提神醒腦有一定效果，因咖啡所含的「咖啡因」屬中樞神經系統的興奮劑，可提升專注力和對抗疲勞。他建議每天攝取咖啡因不要超過300毫克，相當於約3杯中杯咖啡。若有以下6大症狀，就可能代表過量喝咖啡了。這時應減少或停止喝咖啡，有需要時要尋求醫生幫助：

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熱量攝取過多恐造成肥胖

根據本港衞生署衞生防護中心資料，18歲或以上成年男性每日平均所需熱量2600千卡，成年女性為2100千卡，不過實際所需熱量因人而異，主要與年齡、性別、工作性質及活動量有關。

衞生防護中心表示，如果每天攝取的熱量低於每天消耗的熱量，會阻礙身體的成長和引致體重下跌；反之，如果熱量攝取超出日常消耗，如運動少或吃得太多，就容易造成肥胖。而肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

內容獲「尚營坊營養師團隊」授權刊登

同場加映：

無毒咖啡｜咖啡經高溫烘焙可釋致癌物 63款中僅22款屬無毒安全咖啡

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