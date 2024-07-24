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巴黎奧運丨獎牌嵌入艾菲爾鐵塔鐵片　讓奪獎健兒帶巴黎回家

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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巴黎奧運每面獎牌都鑲嵌了來自艾菲爾鐵塔的鐵片。（巴黎奧運官網圖片）

對運動員而言，贏得一面奧運獎牌可改變一生。為慶祝奧運重返法國，巴黎奧運每面獎牌都鑲嵌了來自艾菲爾鐵塔的鐵片，而背面除了勝利女神外，亦有雅典衛城及艾菲爾鐵塔的圖案。巴黎奧運創意總監Thierry Reboul表示，獎牌包含奧運及法國的象徵，希望運動員創造歷史後，也將法國的一部分帶回家。

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今屆巴黎奧運與殘奧會將共頒發5,084枚獎牌給運動員。獎牌由巴黎2024奧運組委會及LVMH（路威酩軒集團）旗下的Chaumet（尚美珠寶公司），合作設計與製作。在艾菲爾鐵塔修繕過程中，被永久拆除和保存的鐵片經翻新打磨後，會在超過400噸壓力下，以獨特的「Clous de Paris」平頭釘形狀嵌在獎牌上，外觀類似艾菲爾鐵塔的窩釘。

鐵片亦會以六邊形在獎牌核心部位呈現，恰好與法國國土形狀契合，象徵整個國家努力舉辦一場充滿歷史意義的奧運。浮雕線條則圍繞著鐵片，並以規則幅度向外延伸，讓獎牌更具立體感和光芒四射，也代表運動員在球場上縱情閃耀。

至於獎牌背面，除了按傳統有勝利女神，亦有雅典衛城及艾菲爾鐵塔的圖案，將古希臘奧運靈感、現代奧運起源及巴黎奧運融為一體，亦慶祝奧運於一個世紀之後，重返法國首都巴黎。

獎牌絛帶方面，設計靈感同樣來自艾菲爾鐵塔，包含了艾菲爾鐵塔的圖案；且奧運獎牌絛帶為深藍色，殘奧會獎牌絛帶則為深紅色，是艾菲爾鐵塔最初使用的兩種塗料（「威尼斯紅」和「紅棕色」）之混合色。

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