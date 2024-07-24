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觀光巴士｜九巴擬申辦K1九龍循環旅遊線　途經西九、志蓮淨苑　全程$19.1

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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九巴擬申辦K1九龍循環旅遊線，途經西九、志蓮淨苑，全程收費$19.1。（林宇翔攝）

九巴擬申請開設一條連接九龍區主要旅遊景點的路線，往來尖沙咀至黃大仙，每30分鐘一班，全程車費為19.1元，旅客日票及月票都適用。有油尖旺區議員擔心班次太疏，影響服務質素和旅客體驗，亦有議員關注新路線會否影響市民出行。

計劃開辦的K1循環線，由尖沙咀碼頭開往黃大仙，途經中港城、M+、香港故宮博物館、志蓮淨苑、九龍城等，巴士將不設企位，車費為19.1元，旅客可使用日票乘搭。

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今日（24日）油尖旺區議會就九巴的提議展開討論，油尖旺區議員黃建新關注，九巴服務旅客的同時，亦要顧及現有的路線，不要影響市民的日常交通。

油尖旺區議員楊鎮華則認為，30分鐘一班會太疏，需要加密班次，以免旅客等候時間過長「如果30分鐘，他們等完上車，發現沒有位置坐，要再等30分鐘，其實我想他都會頗討厭香港。」

九巴副車務總監楊晉瑋表示，班次有加密的空間，「密一些20分鐘，甚至更頻密的班次」，同時期望提早首班車的時間，並計劃未來調配雙層電動巴士行走此路線。

運輸署指正展開諮詢，並向其他區議會收集意見。

是次申辦的巴士路線與23年前九巴曾推出的「T1 九龍遊 」相似，都是循環往來尖沙咀至黃大仙，惟當年僅開辦了半年。

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