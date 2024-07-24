腎衰竭｜夜尿多過這次數是腎病先兆　最快3年腎衰竭死亡率高46%

▲ 夜尿多過這次數是腎病先兆，最快3年腎衰竭死亡率高46%。

【腎病／腎臟功能／腎衰竭／洗腎／護腎／傷腎／夜尿】人到中年或會有夜尿困擾，惟台灣有腎臟科醫生表示，若夜尿多過某個次數，可能是腎病先兆，最快3年變腎衰竭，死亡風險更會增加46%，呼籲民眾不要輕視夜尿問題。

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腎臟病先兆是夜尿症

台灣腎臟科醫生江守山在節目《小宇宙大爆發》分享，不少人認為貧血、水腫、疲倦等是腎病的症狀，不過，他指出，除了水腫以外，當出現貧血、疲倦等症狀時，大多數已經是腎衰竭第5期。

江守山醫生表示，早期的腎臟病先兆是夜尿症。他解釋，人體在睡眠期間，腦垂體後葉會分泌抗利尿素予腎臟，降低腎臟在睡眠期間排尿的欲望，無需製造尿液的腎臟亦可獲得休息。當人睡着後，如果只起來夜尿1次則屬正常，但出現2次或以上則是夜尿症，意味著這機制已經失效，腎臟正在求救，發出警號。

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醫生盤點10大傷腎食物

台灣腎臟科醫生洪永祥曾表示，人體的鉀離子主要通過腎臟調控排出，血鉀過高可能導致心律不整，甚至是心臟停止跳動，而腎功不佳的的人，例如腎病患者，攝取太多高鉀食物，又難以排出體外，容易導致血液中鉀離子過高，誘發心臟問題。

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出現夜尿最快3年腎衰竭增加死亡率

江醫生續指，夜尿症大部分都發生在腎臟開始衰竭的3至15年之間。不過，部分人在服用止痛藥後，也會出現夜尿。由於腎臟本身有自癒能力，大部分人服用止痛藥後，夜尿情況只會持續數天就消失，但如果夜尿持續一周也未有改善，則必須求醫。

毒物科護理師譚敦慈亦在節目上指出，曾有研究發現，每晚夜尿次數多於2次，死亡率會上升29%；夜尿次數多於3次，死亡率則會增加46%，因此呼籲民眾不要輕視夜尿問題。

4大護腎食物

為了可以維持腎臟健康，江守山醫生推介4種護腎食物：

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10大傷腎惡習

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波場合和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

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