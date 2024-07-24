工展會｜工展會購物節下月2日起亞博舉行　商會料6萬人次入場與去年相約

▲ 廠商會主辦的「第4屆工展會購物節」8月2日至5日於亞洲國際博覽館舉行。（朱永倫攝）

廠商會主辦的「第4屆工展會購物節」8月2日至5日於亞洲國際博覽館舉行，設逾250個室內攤位，分佈於6大展區。廠商會預計今年約有6萬人次入場，料內地客佔兩成；銷售額則預計約6000萬，與去年相約。

今屆「工展會購物節」新增「Chill 飲 Chill 食」區，該區配以別具特色的酒吧佈置，為入場人士即場調製多款特色雞尾酒，結合其他酒品如紅白酒、氣泡酒、啤酒、蜂蜜酒等，每杯$30，以及佐酒小食，每日將免費派發30杯雞尾酒予入場人士。

此外，購物節設有「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」及「為食Guide」，共6大主題區；近百款精選產品將會以「震撼價」發售，低至1及1元。

大會推出多重抽獎和有獎遊戲，送出名貴家電、保健品和床上用品等總值70 萬港元的豐富獎品；展會期間，每日首90名入場人士將獲贈價值190元的福袋，入場的海內外旅客則可以參與免費機票抽獎活動，有機會贏取由香港國際機場贊助，來往北京、上海和杭州至香港的機票，以鼓勵更多旅客進場。

購物節的開放時間為早上10時半至晚上7時，8月5日當日則開放至5點半，成人入場費10元。交通方面，舉辦期間，市民可使用八達通以60元或47元，購買即日來回博覽館站，或青衣站至博覽館站的車票，大會亦提供3條免費接駁巴士來往市區及會場。

廠商會副會長施榮恆預計，今年約有6萬人次入場，料內地客佔兩成；銷售額則預計約6000萬，與去年相約。廠商會會長盧金榮則表示，購物節選址在亞博館舉行，鄰近機場及港珠澳大橋，附近亦有很多遊客歡迎的景點和商場，相信有利今屆展會創佳績。

去年有參展商指購物節選址偏遠，人流及生意未符預期，旅榮恆表示，今年訪港旅客較去年多，加上廠商會有提供免費接駁巴士予市民，不擔心去年的情況再出現。

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