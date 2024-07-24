  • 31°C
香港時間 : 2024724日 (三) 18:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工展會｜工展會購物節下月2日起亞博舉行　商會料6萬人次入場與去年相約

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

廠商會主辦的「第4屆工展會購物節」8月2日至5日於亞洲國際博覽館舉行。（朱永倫攝）

廠商會主辦的「第4屆工展會購物節」8月2日至5日於亞洲國際博覽館舉行，設逾250個室內攤位，分佈於6大展區。廠商會預計今年約有6萬人次入場，料內地客佔兩成；銷售額則預計約6000萬，與去年相約。

今屆「工展會購物節」新增「Chill 飲 Chill 食」區，該區配以別具特色的酒吧佈置，為入場人士即場調製多款特色雞尾酒，結合其他酒品如紅白酒、氣泡酒、啤酒、蜂蜜酒等，每杯$30，以及佐酒小食，每日將免費派發30杯雞尾酒予入場人士。

童學園
DSE｜日花45分鐘互訴心聲從不催谷　媽媽貼心陪伴育成超級女狀元

此外，購物節設有「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」及「為食Guide」，共6大主題區；近百款精選產品將會以「震撼價」發售，低至1及1元。

大會推出多重抽獎和有獎遊戲，送出名貴家電、保健品和床上用品等總值70 萬港元的豐富獎品；展會期間，每日首90名入場人士將獲贈價值190元的福袋，入場的海內外旅客則可以參與免費機票抽獎活動，有機會贏取由香港國際機場贊助，來往北京、上海和杭州至香港的機票，以鼓勵更多旅客進場。

購物節的開放時間為早上10時半至晚上7時，8月5日當日則開放至5點半，成人入場費10元。交通方面，舉辦期間，市民可使用八達通以60元或47元，購買即日來回博覽館站，或青衣站至博覽館站的車票，大會亦提供3條免費接駁巴士來往市區及會場。

廠商會副會長施榮恆預計，今年約有6萬人次入場，料內地客佔兩成；銷售額則預計約6000萬，與去年相約。廠商會會長盧金榮則表示，購物節選址在亞博館舉行，鄰近機場及港珠澳大橋，附近亦有很多遊客歡迎的景點和商場，相信有利今屆展會創佳績。

去年有參展商指購物節選址偏遠，人流及生意未符預期，旅榮恆表示，今年訪港旅客較去年多，加上廠商會有提供免費接駁巴士予市民，不擔心去年的情況再出現。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

網上購物 網購平台 著數優惠 電玩手遊 美食 亞洲國際博覽館 香港國際機場 遊戲 家品 機場

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智
超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智
急症室最長等候時間（07月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月24日 時間12:05）
東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球
東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
反黑英雄丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過
反黑英雄丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過