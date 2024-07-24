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施政報告｜新思維倡重啟政改　狄志遠︰經濟及民主發展是相輔相成

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 41 分鐘前

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新一份施政報告10月發表，新思維將於明日會見特首李家超並提交建議書，包括建議下屆立法會選舉直選議席增至一半。（新思維供圖）

新一份施政報告10月發表，新思維將於明日會見特首李家超並提交建議書，包括建議下屆立法會選舉直選議席增至一半。新思維主席狄志遠今日表示，政府以為「搞好」經濟便有利社會發展，但民主自由能增加市民的歸屬感，指民生、經濟及民主發展是相輔相成，不是互相制衡。

新思維建議政府盡快啟動行政長官及立法會「雙普選」時間表的討論，並於2025年將直選議席增至總議席的一半；在下次特首選舉落實中央的「8.31 方案」。 

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批評政府交到功課但交不出成績

狄志遠又批評，政府在財政赤字下，對於民生發展只是見步行步，完全沒有中長期的目標及規劃，未能給市民希望。雖然有KPI但沒有成效指標及評估，交到功課但交不出成績，例如盛事差不多日日有，但質疑成效。狄續指，面對香港的老齡化問題、市民精神健康問題、自殺率新高等社會問題，市民看不到政府有完善的措施及辦法。「大家覺得政府有想法但沒有辦法，在改善方面缺乏說服力。」

新思維又指，留意到有年輕人有「躺平」心態，認為香港政府要重新建立跨政議政平台，建議設立「香港青年事務協作平台」，確保不同背景的青年加入與政府討論，及真正影響決策。為了刺激香港文化創意產業，新思維建議向16至35歲青年派發500元的「青年文化藝術消費券」。至於為何不全民派發，新思維社區幹事彭意婷表示，本港約有百多萬青年人，消費券旨在激化年輕人創意，消費範圍的介定亦不會太複雜。

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