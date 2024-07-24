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打擊罪案｜警搗黑幫流動武器庫　檢9把牛肉刀拘2男女涉多宗罪

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 41 分鐘前

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警搗黑幫流動武器庫，檢9把牛肉刀拘2男女涉多宗罪。（曾秋文攝）

警方搗破一個黑幫流動武器庫。葵青警區刑事總督察宋程慧今日（24日）表示，於昨日（23日）上午8時45分，新界南總區執法及管制組人員在青衣青葵公路巡邏期間，透過自動車牌識別系統，發現一輛私家車行車證過期，随即將該車輛截停調查。

當時車上有一名男司機和女乘客，警方在車尾廂搜出9把牛肉刀、10件黑色外套和7對防滑手套，同時在在車內搜出兩張屬他人的銀行卡，女乘客身上藏有少量毒品，而男司機正停牌，未能通過毒駕測試。經調查後，不排除私家車是黑幫的流動武器庫，利用作組織和策劃違法行動。相信已成功拘捕黑社會成員，阻止一場黑幫間的械鬥。

被捕1男1女（均38歲），涉嫌「管有攻擊性武器」、「盜竊」、「藏毒」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「毒後駕駛」及「拒絕提供血液樣本以作化驗」等罪，現正被警方扣查。交由葵青警區反三合會人員跟進，案件仍在調查，不排除再有人被捕。

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