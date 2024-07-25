都大「薈創點」年度創業比賽 鼓勵實踐創意 全方位支援學生初創

本港創科生態趨蓬勃，不少大學生都希望藉創業闖出一片天。為鼓勵學生實踐創意，以及課堂所學的知識，香港都會大學（都大）每年舉辦「薈創點」創業比賽，獲選團隊可獲十萬元執行基金，以及十個月的孵化支持。今年有九個項目獲選，涵蓋物聯網技術、人工智能、寵物科技等。大學早前舉行第二屆創業日，讓各初創團隊展示成果，並與業內人士交流經驗，拓展人脈。

▲ 「第二屆創業日」展示逾20間由都大學生、校友所起始的初創企業，以及都大「薈創點」創業比賽中獲選的優勝創業項目。

香港都會大學於本月18日舉行第二屆創業日，展示逾20間由都大學生、校友所起始的初創企業，以及「薈創點」創業比賽中優勝的9個創業項目，為學生提供與投資者、對創新企業感興趣的產業夥伴，及資深企業家交流的平台，協助他們建立聯繫，尋找合適的合作夥伴，以更順利發展其初創項目。

將創意轉化為可行

「共享泊」（ISharePark）是今年「薈創點」其中一個獲選團隊，由都大電腦工程學榮譽理學士畢業生周楷澤（Michael）、電腦與網路榮譽理學士學生黎曉芳（Lisana）組成。項目概念源於考慮到本港泊車位不足，對駕駛人士構成困擾。他們希望透過「車位共享」概念，讓車位擁有者可將閒置車位以時租、日租形式出租，獲得額外收入之餘，同時增加本港整體車位供應，便利駕駛人士。

▲ 「共享泊」（ISharPark）由都大電腦工程學榮譽理學士畢業生周楷澤（Michael）及電腦與網路榮譽理學士學生黎曉芳（Lisana）構思，推廣共享停車位的概念。

Michael坦言，二人曾於金融科技公司當軟體工程師，具備軟件研發方面的經驗及技能，但欠商業知識，令創業夢變得遙不可及：「起初我們不知道如何開拓業務、怎樣撰寫商業計劃書，亦不懂得如何做好Pitching（推銷）。通過比賽的一系列活動，認識到自身不足，並獲得許多建議及經驗，令我們進步良多，同時更有信心創業。」

Lisana則認為推廣是初創企業最困難的一環，「我最擔心程式起步時沒人用，意念便有機會被複制。參加薈創點可增加曝光率，起動資金亦可應用於宣傳推廣，讓更多人認識我們的產品。」

實踐課堂所學

就讀都大數據科學及人工智能榮譽理學士三年級的何焌塱（Jason），與具備教育背景的三名朋友組成團隊，研發AI教育工具「MATHIFY」，期望透過人工智能的應用減輕教師繁重的工作量。Jason介紹，項目結合光學文字識別（OCR）技術及大型語言模型（LLM)），老師只需要拍攝學生的功課，程式會自動進行批改及提供評語，並針對學生的不足，建議及搜尋相應的教學資源。

▲ 都大數據科學及人工智能榮譽理學士三年級的何焌塱（Jason）（右二）率領團隊，研發AI驅動教育工具「MATHIFY」，冀減教師壓力。

Jason表示，課堂上的知識為創業奠下重要基礎，過程中亦得到都大全方位的支援，「其實研發期間遇到不少困難，同時要平衡學業上的壓力，曾想過放棄，幸獲學生事務處的人員給予支持及鼓勵，最後堅持下去。當遇到瓶頸時，學科教授亦很樂意提供指導。」他透露，目前已將測試版本供一些老師試用，收集用戶反饋的意見，冀盡快完善技術，將程式正式推出市場。

由都大智能安老及老年學理學碩士學生陳雅倩（Flora）構思的項目「PET PET寵愛一生」，目的是為經歷寵物離世的主人提供一個嶄新線上平台，供寵物主人整合及回顧與有關寵物的珍貴回憶，讓他們可以在虛擬世界悼念愛寵。Flora表示，「薈創點」為參加者提供不少創業支援，包括顧問團隊的指導：「顧問們分享寶貴經驗及意見，例如市場調查方式、演說技巧等，對於從未創業的我而言獲益良多。而執行基金亦很重要，助我踏出創業的第一步。」

▲ 「PET PET寵愛一生」團隊成員、都大智能安老及老年學理學碩士學生陳雅倩（Flora）感謝顧問團隊的指導。

鼓勵創新創業文化

都大自2017年起推出「薈創點」創業比賽，為同學的創新意念提供10萬元的執行基金。都大學生事務處產業夥伴及職業發展主管陳加崗表示，樂見今年參賽項目及產品雛型較往年成熟，創新之餘亦展示出可行性及可持續性，校方會繼續為獲獎隊伍提供孵化支援。

▲ 香港都會大學校長林群聲教授於創業日致辭，指都大致力推動校內創新創業文化。

都大校長林群聲於創業日致辭時介紹，「薈創點」創業比賽外，今年校方斥資5,000萬港元啟動「都大初創基金」（HKMU Startup Fund），進一步支援都大培育的初創企業家。獲甄選的初創公司可得到最高100萬元的資助及一系列的支援。