奧運熱潮︱黃埔天地辦小學1on1籃球比賽　勝出者與5大「籃」神過招贏得8千元獎品

▲ 一眾6歲至12歲的籃球小健將記得參加。

今個暑假，運動熱潮席捲全城，奧運的籃球賽一向是不少籃球愛好者的焦點項目之一，想要投入這個運動熱潮，不一定要飛到當地，因為黃埔天地將於7月至8月期間舉辦「LET’S HOOP 我的籃球夢」活動，當中「1on1明日之星爭霸戰」小學生籃球比賽更是觸目盛事， 8月11日決賽當日更邀得TVB「籃」神羅天宇、香港球星蘇志榮、韓天次、蔡再懃和楊文綱齊集黃埔天地，為參加隊伍打氣及進行表演賽！五大籃球高手到黃埔天地高手過招，勢必掀起一場籃球熱潮！

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此外，黃埔天地更設有2大籃球遊戲及競猜奧運獎牌有獎遊戲，亦會於比賽舉行期間，在美食坊設置大型屏幕直播比賽賽事，讓大家可以觀看比賽同時為香港運動員打氣，齊齊投入運動熱潮！

(1) 全港小學1on1籃球比賽爭奪冠軍成為明日之星

一眾6歲至12歲的籃球小健將，於7月27日至8月11日逢星期六及日於黃埔天地時尚坊進行 1on1 籃球比賽，爭奪冠軍成為籃球明日之星。

比賽按年齡分男女子組共10個組別，於7月27日至28日、8月3日至4日及10日，以淘汰賽方式選出最後 4強，並於8月11日進行決賽爭奪冠亞季軍，決賽當日更邀得 TVB「籃」神羅天宇、香港現役甲一籃球球星蘇志榮、韓天次、蔡再懃及楊文綱親臨黃埔天地為參加隊伍打氣及進行表演賽！勝出者更有機會與他們較量，挑戰自己的身手，在眾人焦點下成為王者！

1on1明日之星爭霸戰-初賽

比賽日期 : 2024年7月27-28日，8月3-4日及10日

比賽時間 : 上午10時至晚上10時

比賽地點 : 紅磡黃埔天地時尚坊MTR層（港鐵黃埔站C1出口）

比賽組別： 6歲至12歲小學生

比賽內容 : 賽事設有10個組別，每組別最後4強名次可晉身決賽。

1on1明日之星爭霸戰—決賽

比賽日期 : 2024年8月11日

比賽時間 : 下午1時至6時30分

比賽內容 : 每組別最後4強共40名選手爭奪冠軍殊榮，更有機會與TVB「籃」神羅天宇、香港現役籃球甲一球星蘇志榮、韓天次、蔡再懃及楊文綱進行挑戰賽。

(2) 考反應齊投籃‧2大籃球遊戲成就「籃」神夢！

想做「籃」神，除左球技了得，仲一定要夠眼明手快！在7月27日至8月11日逢星期六及日，於時尚坊 MTR層設有2大籃球遊戲給大家挑戰身手，當中包括考反應考身手的籃球投籃機，以及考策略考球技的籃球過關挑戰。只要在於黃埔天地以電子貨幣消費港幣$200或以上即可參加。

(1) 活力籃球大激鬥

要成為「籃」神，投籃準繩之餘亦要講求策略，要比對手更快地把 4個籃球連成一線，絕對需要眼界及智慧並重，快來挑戰啦！

(2) 投籃摩打手

射球準是成為「籃」神的第一步，而入球多寡絕對是成敗的關鍵，立即化身籃球神射手來挑戰投籃遊戲，來看看你眼界身手能否拿下「籃」神的稱號吧！

活力籃球大激鬥

活動日期：2024年7月27日8月11日（逢星期六及日）

時間：上午10時至晚上8時

詳情：於黃埔天地以電子貨幣消費港幣$200或以上，憑即日單一機印發票及對應之電子貨幣付款存根／交易紀錄頁面，即可換領遊戲券乙張，憑券可參加兩項籃球遊戲各一次。名額有限，額滿即止。

▲ 「LET’S HOOP 我的籃球夢」全港小學1on1籃球比賽。

(3) 考眼光 成為獎牌預言家兼贏取禮品！

睇奧運比賽，除左留意運動員的表現外，另一個會留意的當然就是獎牌數量之爭！想考考自己眼光預測獎牌數量，立即參加「神預測‧獎牌競猜挑戰」，以電子貨幣消費港幣$100或以上即可參加，只要猜中中國及中國香港於今屆比賽奪得金銀銅獎牌數量之總和，即有機會贏取價值港幣$8,000旅遊禮券（1 名），大家要把握機會，獎牌預言家隨時是你！



神預測‧獎牌競猜挑戰

參加方法

活動日期 2024年7月27日8月4日

時間：中午12時至晚上10時

截止日期：2024年8月4日晚上10時

詳情：憑黃埔天地任何商舖消費滿港幣$100或以上之即日單一機印發票及對應商戶之即日電子貨幣付款存根或手機支付之交易紀錄頁面，即可換領競猜遊戲參加表格乙張，填妥表格並於截止前將表格投入指定收集箱。成功猜中答案有機會贏取價值港幣$8,000 旅遊禮券（1名）

▲ 現場設有2 大籃球挑戰。

遊戲表格換領：

時尚坊（二期）、黃埔號（六期）、美食坊（八期）、聚寶坊

（十一期）及家居庭（十二期）禮賓處

推廣生意的競賽牌照號碼：58951



(4) 精彩比賽直播 為運動員打氣

黃埔天地於7月26日至8月11日盛事舉行期間，在美食坊1樓設置大型屏幕直播比賽賽事，讓大家可以觀看比賽且為運動員打氣。

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