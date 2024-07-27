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麥當勞日本｜熱香餅班戟堡McGiddles 推出 　多間分店排長龍

社會

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

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【麥當勞日本／楓糖豬柳漢堡／熱香餅／McGriddles／豬柳漢堡】

香港麥當勞正式公布，日本麥當勞大人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）首次於本港麥當勞登場。全線麥當勞即日起，限時全日供應McGriddles，麥當勞App用戶可搶先試。

不少麥當勞app 用戶周六（27日）早上到麥當勞買新包，多間分店大排長龍；網上亦湧現不少「實物圖」及「黑圖」，附帶食物評論。

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網民有話說

為咗個新包，排隊1個鐘，唔值

日本人嘅匠人精神，香港人唔會抄到

又甜又鹹，口味特別，鐘意嘅人應該會好鐘意

呢個包真係要熱辣辣先好食，攤耐咗就出事

McGiddles 港人追捧

第一階段由7月27日凌晨4時起至31日，麥當勞App用戶可搶先享有優先試食；就連平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應。而第二階段則由8月1日凌晨4時起，顧客可到全線餐廳直接選購McGriddles。

是次香港麥當勞推出兩款McGriddles，與網傳的一樣，是楓糖班戟豬柳蛋漢堡和楓糖班戟豬柳漢堡。

童學園
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兩款楓糖班戟漢堡與日本McGriddles一樣，包面包底印有麥當勞M logo，採用加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡代替傳統鬆餅，讓楓糖漿均勻分佈於班戟漢堡。而楓糖班戟豬柳蛋漢堡以美味豬柳、軟滑芝士和嫩滑雞蛋組成。

McGiddles跟香港的豬柳漢堡最大分別，就係麵包外皮棄用muffin英式鬆餅，反而改用又軟又香的熱香餅班戟做外皮，更會搽上楓糖漿，甜甜外皮加上鹹香豬柳，十分滋味，令人驚喜。

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