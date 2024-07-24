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麥當勞日本｜麥當勞官宣推出McGiddles　周末app用戶搶先試

社會

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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【麥當勞日本／楓糖豬柳漢堡／熱香餅／McGriddles／豬柳漢堡】

香港麥當勞正式公布，日本麥當勞大人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）首次於本港麥當勞登場。

全線麥當勞餐廳更會由7月27日凌晨4時起，限時全日供應McGriddles，麥當勞App用戶可搶先試。

兩款McGriddles，楓糖班戟豬柳蛋漢堡和楓糖班戟豬柳漢堡（麥當勞提供）

（麥當勞提供）

McGiddles 港人追捧

第一階段由7月27日凌晨4時起至31日，麥當勞App用戶可搶先享有優先試食；就連平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應。而第二階段則由8月1日凌晨4時起，顧客可到全線餐廳直接選購McGriddles。

是次香港麥當勞推出兩款McGriddles，與網傳的一樣，是楓糖班戟豬柳蛋漢堡和楓糖班戟豬柳漢堡。

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兩款楓糖班戟漢堡與日本McGriddles一樣，包面包底印有麥當勞M logo，採用加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡代替傳統鬆餅，讓楓糖漿均勻分佈於班戟漢堡。而楓糖班戟豬柳蛋漢堡以美味豬柳、軟滑芝士和嫩滑雞蛋組成。

McGiddles跟香港的豬柳漢堡最大分別，就係麵包外皮棄用muffin英式鬆餅，反而改用又軟又香的熱香餅班戟做外皮，更會搽上楓糖漿，甜甜外皮加上鹹香豬柳，十分滋味，令人驚喜。

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