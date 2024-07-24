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糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【糖尿病／慢性病／長期病／運動／有氧運動／逆轉糖尿病／逆轉高血糖】根據衞生署在2020至2022年度人口健康調查中，發現有5.4%的15至84歲人士自述經醫生診斷患有糖尿病，另有3.1%沒有自述病史但在化驗檢測中驗出高血糖。有台灣醫生指出，除了控制飲食外，養成每日30分鐘的運動習慣也是逆轉高血糖的重點之一，有助控制體重、逆轉糖尿病。

最新影片：

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Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

1種運動有效逆轉糖尿病

台灣內分泌暨新陳代謝科醫生黃天祥在YouTube《名醫觀點》頻道指出，人們罹患糖尿病主要與胰島素抗性或胰島素缺乏有關。胰島素抗性主要由肥胖造成胰島素功能減弱，臨床上不少人被診斷出罹患糖尿病時就已經有50%生產胰島素的細胞受損；而隨著病程逐漸拉長，這些細胞就會逐漸凋亡，變相患者必須使用胰島素針等方法增加胰島素敏感度。

黃天祥直言：

運動對糖尿病的治療非常重要！

他解釋，運動能幫助肌肉消耗葡萄糖、提升胰島素效用；此外運動亦可以幫助減肥，成功減肥同樣能提高胰島素效用。

黃天祥就推薦大家進行「有氧運動」，建議大家每天進行30分鐘有氧運動，例如快走30分鐘，就可以幾乎達到流汗地步，如此運動量就足夠。針對有些人也許無法撥出30分鐘運動時間，他建議可利用三餐正餐的飯後時間，各散步10分鐘，累積達到每日30分鐘的標準，這樣甚至可以降低飯後血糖、改善血糖控制。

同場加映：

減肥大作戰︱60歲名醫BMI超標自創1套飲食法　不捱餓減52磅降血糖逆轉早期糖尿病

8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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1. 蘋果、藍莓、提子：江守山表示，這3種水果能降低罹患第二型糖尿病的機率。有研究顯示，每周吃3份水果可將有關風險降低26％。

2. 覆盆子：覆盆子有豐富的植化素、膳食纖維等，能幫助調節血糖。有研究證實，將早餐內容換成125克或250克覆盆子都能大大減少胰島素分泌，進而控制血糖值。

3. 薑：薑含有豐富植化素，包括薑烯酚、薑辣素、薑酮等，研究證實每天進食1公克的薑能降低空腹血糖36mg/dl。

4. 薑黃、肉桂：薑黃和肉桂皆對血糖控制有正面的幫助，國際上亦有研究證實，適量攝取有益降低血糖。

5. 蜂蜜：蜂蜜可以改善糖尿病人血糖及脂肪，但要留意需攝取純蜂蜜而非假蜂蜜。

6. 輔酶CoQ10：輔酶CoQ10是血糖代謝的必需物質，有研究發現第二型糖尿病患者體內的輔酶CoQ10明顯低於一般人，適量補充對身體有益，建議每天補充100毫克。另外，亦有研究證明輔酶CoQ10有助於控制血糖 。

7. 魚油：魚油可說是全方位的保健食品，丹麥哥本哈根大學的研究發現DHA與胰島素抗性有關聯性。

8. 維他命D：維他命D與胰島素作用有關，研究證實健康成年人的血中維生素D濃度高者飯後血糖和胰島素抗性較佳。

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