奶粉罐回收︱屈臣氏3年回收100萬個空瓶　新推奶粉罐回收滿10個即賺現金優惠券

▲ 市民攜同任何品牌奶粉罐到屈臣氏門市回收，滿10個可獲10元現金優惠券1張。（屈臣氏提供）

綠色生活由你我做起。荷蘭美素佳兒 ® 與屈臣氏由即日起，推出「屈臣氏 x 荷蘭美素佳兒 ® 『環保 Tin Tin 賞』」回收奶粉罐獎賞計劃，讓巿民可於全港十八區、近180間屈臣氏門巿，回收任何品牌的奶粉罐，回收滿指定數量，更可賺取門市電子現金優惠券，藉以鼓勵更多市民參與，推動可持續發展，為綠色生活出一分力。

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由即日起至今年12月31日期間，市民可以攜同任何品牌，並已清洗乾淨的奶粉罐，到全線近180間屈臣氏門市回收，即可獲「環保 Tin Tin 賞」獎賞計劃電子印花1個，易賞錢會員憑10個電子印花，可免費換領屈臣氏10元門市電子現金優惠券1張。

菲仕蘭（香港）有限公司董事總經理馮杰瑩表示，品牌於2021年推出智能奶粉罐回收機計劃，舉辦不同活動推動公眾環保意識，目前已回收近4.2萬個奶粉罐。香港屈臣氏董事總經理李家樂指，早於2015年已推行回收行動，屈臣氏回收容器的種類全面，由任何品牌的美容彩妝及個人護理產品空瓶，到指定品牌的保健產品空瓶均可回收，「過去3年已成功回收100萬個空瓶」。

是次計劃回收的奶粉空罐，經篩選後塑膠部分會被去除並分類回收，金屬部分會被壓縮，經過加工及循環再造轉化為再生材料，送至建築業界再造成為各種建築材料，再次服務社區，貢獻地球。

▲ 市民攜同任何品牌奶粉罐到屈臣氏門市回收，滿10個可獲10元現金優惠券1張。（屈臣氏提供）

回收奶粉罐詳情：

回收日期：即日起至2024年12月31日

回收地點及時間：全線近180間香港屈臣氏門市

獎賞換領方法：

1.易賞錢會員於香港屈臣氏，每成功回收任何品牌奶粉罐1個，可獲電子印花1個

2.易賞錢會員憑10個電子印花，可免費換取屈臣氏 $10 門市電子優惠券1張

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