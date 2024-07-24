施政報告｜朱國強倡由深圳向港府「買位」引入內地生　140校齊減至4班小一

▲ 朱國強（左）建議由深圳向港府「買位」，引入內地生入讀本港公營學校。（朱國強fb圖片）

本港學齡人口結構性下跌，立法會「C15+」多名議員今日（24日）出席《施政報告》諮詢會，向特首李家超提交建議，與會的教育界立法會議員朱國強倡議，由深圳向港府「買位」，讓深圳非港籍學生跨境來港入讀公營學校，另安排全港140間小一級開辦5班或以上的小學有序「減班」至4班等。

會上提到，因應本港學齡人口結構性下跌，出生率持續低迷，加上移民潮的影響，令中小幼面對收生不足的，學校營運面對不明朗因素，直接影響教育質素，籲教育局作出長遠規劃，穩定教育生態。

針對吸納境外生源，朱國強提到，未來幾年深圳學額供不應求，倡參考「按額津貼」做法，由深圳出資向港府「買位」，讓深圳非港籍學生跨境來港入讀公營學校；蓮塘／香園圍口岸建議提早提前早上6時半開放，與其他陸路口岸看齊，便利跨境學童返學；適度放寬「零雙非」政策，讓有意來港定居，符合特定資格的內地家長來港到私家醫院產子，為本港儲備人才。

其他倡議包括安排全港140間小一級開辦5班或以上的小學，有序減至4班，以調控學額供應，同時釋放課室空間，配合科學科及STEAM教育發展；會上亦提出適度放寬編班計算機制，兼顧校情與區情，避免以劃一收生人數，作為決定縮班殺校的「死線」；因應「高才通」等計劃專才子女來港，容許學校在不同年級擴班，而非僅是每班加位；中學落實小班教學，改善班師比例。

另外，為鼓勵生育，倡提高每名幼稚園學童的單位資助額，鼓勵幼稚園開辦長全日班及暫託幼兒服務，調高全日班資助額，以增加學額供應；幼稚園師生比由目前1:11，改為1:10（不包括副校長及主任），並加強支援有特殊學習需要（SEN）幼童；並擴展及優化小學「在校課後託管服務試行計劃」。

▲ 朱國強（右）今日聯同多名議員向特首李家超（左）就施政報告提出建議。（朱國強fb圖片）

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