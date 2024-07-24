全球通緝｜扔錢落街「幣少」黃鉦傑　國際刑警發布紅色通緝令

▲ 香港警方向國際刑警組織申請全球通緝「幣少爺」黃鉦傑

【幣少爺／幣少／扔錢落街／深水埗】「幣少爺」黃鉦傑聲名狼藉，香港警方據報向國際刑警組織申請，全球通緝「幣少爺」黃鉦傑。

根據國際刑警網頁顯示，黃鉦傑已獲發紅色通緝令，涉嫌干犯一項欺詐及兩項盜竊罪。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

深水埗扔錢聲名大噪

在2018年12月15日，黃鉦傑在深水埗福華街黃金電腦商場外對市民聲稱：

不知道大家是否相信，錢，是可以從天而降的！

隨即大量香港一百元紙幣隨即被人從高處撒下，引來大批市民搶奪，他因此而一夜成名。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

幣少爺捲入連環騙案

幣少爺曾經對外展示慷慨一面，向「深水埗明哥」大批購入飯票，吸引記者追訪其行為。

2019年1月，多名因向幣少爺買掘礦機而被騙的苦主向民主黨求助，指幣少爺拒絕向退機者退款。

2019年2月末，警方商業罪案調查科經過深入調查後，以「串謀行騙」的罪名把「幣少爺」及其姓莫的助手拘捕，並凍結他們500萬港元的資產。黃鉦傑在同年7月19日於西九龍法院大樓承認一項公眾地方妨擾罪，被判監禁10日，緩刑一年。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】