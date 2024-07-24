  • 31°C
香港時間 : 2024724日 (三) 18:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球通緝｜扔錢落街「幣少」黃鉦傑　國際刑警發布紅色通緝令

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 1 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港警方向國際刑警組織申請全球通緝「幣少爺」黃鉦傑

【幣少爺／幣少／扔錢落街／深水埗】「幣少爺」黃鉦傑聲名狼藉，香港警方據報向國際刑警組織申請，全球通緝「幣少爺」黃鉦傑。

根據國際刑警網頁顯示，黃鉦傑已獲發紅色通緝令，涉嫌干犯一項欺詐及兩項盜竊罪。

點擊圖片放大
+6
+5

深水埗扔錢聲名大噪

在2018年12月15日，黃鉦傑在深水埗福華街黃金電腦商場外對市民聲稱：

不知道大家是否相信，錢，是可以從天而降的！

隨即大量香港一百元紙幣隨即被人從高處撒下，引來大批市民搶奪，他因此而一夜成名。

點擊圖片放大
+5
+4

幣少爺捲入連環騙案

幣少爺曾經對外展示慷慨一面，向「深水埗明哥」大批購入飯票，吸引記者追訪其行為。

2019年1月，多名因向幣少爺買掘礦機而被騙的苦主向民主黨求助，指幣少爺拒絕向退機者退款。

2019年2月末，警方商業罪案調查科經過深入調查後，以「串謀行騙」的罪名把「幣少爺」及其姓莫的助手拘捕，並凍結他們500萬港元的資產。黃鉦傑在同年7月19日於西九龍法院大樓承認一項公眾地方妨擾罪，被判監禁10日，緩刑一年。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

工展會｜工展會購物節下月2日起亞博舉行　商會料6萬人次入場與去年相約
今日 17:20
工展會｜工展會購物節下月2日起亞博舉行　商會料6萬人次入場與去年相約
施政報告｜新思維倡重啟政改　狄志遠︰經濟及民主發展是相輔相成
今日 17:24
施政報告｜新思維倡重啟政改　狄志遠︰經濟及民主發展是相輔相成
打擊罪案｜警搗黑幫流動武器庫　檢9把牛肉刀拘2男女涉多宗罪
今日 17:24
打擊罪案｜警搗黑幫流動武器庫　檢9把牛肉刀拘2男女涉多宗罪
施政報告｜朱國強倡由深圳向港府「買位」引入內地生　140校齊減至4班小一
今日 17:57
施政報告｜朱國強倡由深圳向港府「買位」引入內地生　140校齊減至4班小一
麥當勞日本｜麥當勞官宣推出McGiddles　周末app用戶搶先試
今日 17:41
麥當勞日本｜麥當勞官宣推出McGiddles　周末app用戶搶先試

你可能感興趣

工展會｜工展會購物節下月2日起亞博舉行　商會料6萬人次入場與去年相約
今日 17:20
工展會｜工展會購物節下月2日起亞博舉行　商會料6萬人次入場與去年相約
施政報告｜新思維倡重啟政改　狄志遠︰經濟及民主發展是相輔相成
今日 17:24
施政報告｜新思維倡重啟政改　狄志遠︰經濟及民主發展是相輔相成
打擊罪案｜警搗黑幫流動武器庫　檢9把牛肉刀拘2男女涉多宗罪
今日 17:24
打擊罪案｜警搗黑幫流動武器庫　檢9把牛肉刀拘2男女涉多宗罪
罪案 黃金 盜竊罪 黃金電腦商場 港元 民主黨 香港 深水埗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智
超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智
急症室最長等候時間（07月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月24日 時間12:05）
東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球
東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
反黑英雄丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過
反黑英雄丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過