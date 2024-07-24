爺孫戀丨林靖恩公園被露宿者調戲騷擾　繼子李卓軒：從沒檢討過自己

▲ 李坤城兒子李卓軒疑對繼母林靖恩作出諷刺。

台灣資深音樂人李坤城和年紀少他40歲的林靖恩談了10年「爺孫戀」，但在去年4月，李坤城因大腸癌病逝，終年66歲。

李坤城死後，林靖恩繼承丈夫房產，可是很快把屋變賣獲利1780萬新台幣，而她改住酒店。

但林靖恩近年被指行為異常，曾在今年初把酒店房電視砸毀而被趕走。她再覓下另一酒店投宿卻遭到業者以「脫序行為」為由拒絕，讓她氣得狂拍玻璃還大叫「有種報警」。

之後，林靖恩被網民發現流落街頭，早前更偷別人外賣並即時在路邊食，結果被警方控竊盜罪拘捕。

爺孫戀丨林靖恩偷食外賣被捕 李坤城兒子李卓軒連發3文諷繼母

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李卓軒疑諷繼母林靖恩

日前，又有網民在街上發現林靖恩被幾個老翁圍住，向她遞煙、遞酒，可是調戲她，有名赤膊老翁在影片一開頭的時候邊手抓褲襠，邊向林靖恩表示「幫我吸一吸」，林靖恩將老翁推開。另一老翁稱：「你不可以爬上來哦」，林靖恩轉頭說「吼」。

影片瘋傳後，網民們也擔心直呼「感覺有點危險」，認為這幾名老翁見林靖恩精神不穩定想乘人之危，有人希望林靖恩家人提供幫助。

至於一直與林靖恩不和的李坤城兒子李卓軒也在網人發文，疑對繼母稱：「從沒檢討過自己」。

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