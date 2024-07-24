靚媽精明眼｜KFC免費派14000個家鄉雞腿包　全新上校雞包試食優惠價$15

▲ KFC推限時優惠，免費派14000個家鄉雞腿包！（相關機構提供）

【靚媽精明眼】KFC推出限時優惠！全新「肯！快脆」系列一連兩星期送出合共14,000份「家鄉雞腿包」兌換券，會員只需在旺角新之城限時掃二維碼，便有機會免費獲得兌換！另外亦推出試食價，僅需$15就可以買到「上校雞包 」！

KFC免費派「家鄉雞腿包」

KFC全新推出「肯！快脆」系列，限時兩星期免費派「家鄉雞腿包」，會員只需要每日下午3點於旺角新之城大型廣告牌掃描二維碼，便有機會得到兌換券！每日限量1,000份，憑券即於香港任何一間KFC分店免費換領家鄉雞腿包一個，數量有限，送完即止，大家千萬不好錯過！

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KFC試食優惠購買新產品

KFC亦推出試食優惠，由7月25日至8月21日期間，可以$32試食價購買「上校雞包套餐」或以$15試食價購買「上校雞包」！

另外，大家推廣期內購買KFC「肯！快脆」系列，即可有《死侍與狼人》特別版食物包裝，也可以優惠價58起加購限量周邊商品！

KFC「家鄉雞腿包」兌換券活動

日期：2024年7月31日至8月13日

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