溫故知新︱初小數學溫習度量範疇重點　預習毫米/厘米/米/公里

▲ 溫故知新︱數學名校精選試題答案。

暑期不停學，長度單位在我們的日常生活中無處不在。無論是衡量食材的份量、評估家具尺寸、計算旅行距離還是衣物尺寸，我們需要使用適當的長度單位來進行準確的衡量和評估。TOPick為初小的學生，預習一些常用的度量範疇。家長亦可與孩子溫故知新，助他們更快適應開學後的學習。

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常見的長度單位

1. 毫米 (millimeter) ：常用符號為「mm」。

毫米是一個小單位，它等於米的千分之一。

例如：5毫米 = 5mm。

2. 厘米 (centimeter)：常用符號為「cm」。

厘米是一個中等單位，它等於米的百分之一。

例如：10厘米 = 10cm。

3. 米 (meter)：常用符號為 「m」。

米是國際公制的基本單位，用於衡量長度。

例如：2米 = 2m。

4. 公里 (kilometer)：常用符號為「km」。

公里是一個大單位，它等於千米，即1000米。

例如：3公里 = 3km。

短至長排列 毫米 < 厘米 < 米 < 公里 長至短排列 公里>米>厘米>毫米

練習題

A) 單位換算

1）將50毫米換算成厘米。 ____________________ 2）將2.5公里換算成米。 ____________________ 3）將1.2千米換算成米。 ____________________ 4）將1200毫米換算成米。 ____________________ 5）將 5 公里換算成米和毫米。 ____________________

B) 將以下數量按照從小到大的順序排列，並以「<」符號表示。

6）2公里、300米、5厘米、800毫米。

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7）50毫米、3米、0.5厘米、2.5公里。

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8）1000毫米、2千米、1米、5厘米。

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Ｃ) 應用題

9）一張紙的厚度是0.2毫米，如果將它摺疊5次，請計算摺疊後的厚度是多少米。

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10）一個城市的面積是500平方公里，請計算它的面積是多少平方米。

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