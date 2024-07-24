麥當勞優惠︱日本人氣McGriddles首次登陸香港麥當勞 連同脆薯餅破天荒限時全日供應

▲ 日本人氣McGriddles首次登陸香港麥當勞 連同脆薯餅破天荒限時全日供應。

日本麥當勞大人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）首次於香港麥當勞登場！全線麥當勞餐廳更會破天荒限時全日供應* McGriddles，以後毋須再遠飛日本，就可品嚐McGriddles的滋味！

日本大人氣McGriddles 由7月27日凌晨4時起限時全日供應

第一階段由7月27日凌晨4時*起至31日，麥當勞App用戶可搶先享有優先試食福利，即使連平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應。而第二階段則由8月1日凌晨4時*起，顧客更可到全線餐廳直接選購McGriddles。

是次香港麥當勞為大家帶來兩款McGriddles－－楓糖班戟豬柳蛋漢堡和楓糖班戟豬柳漢堡，滿足不同口味的顧客。兩款楓糖班戟漢堡與日本McGriddles一樣，包面包底同樣呈現最具代表性的麥當勞M logo，突顯McGriddles只於麥當勞獨有，亦是最「IGable」的特色。

而McGriddles成功俘虜大眾味蕾的美味秘訣絕對是其獨特的鹹甜滋味，與豬柳蛋漢堡不同，兩款McGriddles均採用加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡代替傳統鬆餅，讓楓糖漿均勻分佈於班戟漢堡。而楓糖班戟豬柳蛋漢堡以美味豬柳、軟滑芝士和嫩滑雞蛋組成，口感濕潤鬆軟，一口咬下去盡是多重口感的獨特滋味！

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