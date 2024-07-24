侮辱言語︱香港博士在台辱罵警員「垃圾」 辯稱文化差異被判拘役30天　

▲ 案發在台灣高雄。

香港一名擁有博士學位的男子，在台灣因用垃圾侮辱台灣的警察，被當地法院裁定犯《侮辱公務員罪》，處以拘役30天，但可以選擇繳納罰金代替拘役。

綜合台灣傳媒報道，案中的40歲的芮姓男子來自香港，擁有博士肄業的高學歷。案發2022年5月11日凌晨12時許，警方因其他案件逮捕芮男，並送往醫院檢查確保其健康無醫無礙。案發當日稍晚，芮男被解送至高雄市楠梓派出所，訊問過程中，芮姓男子竟用粵語和國語說出侮辱性言語斥責李姓警員，包括稱對方為「垃圾」，過程被警方的閉路電視全程拍下。

案件近日在當地法院開審，芮男在庭上對於自己的言行完全不以為意，更辯稱是文化差異問題。他指出，在香港語言文化中，「垃圾」呢個形容詞並不一定是對人的侮辱，更多是表達對某件事或工作不滿的方式，甚至聲稱當時的言語是對自己發出的批評。

法庭則認為，芮男的辯解並不成立，更指他的行為顯然是對公權力的挑戰，表現出對台灣法治的不尊重。法院也考慮芮男的精神狀況、無業及獨居等因素，最終裁定其犯《侮辱公務員罪》，處以拘役30天，並可選擇繳納罰金代替拘役。

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