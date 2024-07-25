運動熱潮｜圓玄學院5分校擬引入幼兒手球　K3女生受訓「頭撞頭」不怯場參賽即奪獎

▲ 圓玄幼稚園（天逸邨）幼兒手球校隊在賽事橫掃3個獎項。（學校提供）

巴黎奧運即將揭幕，本港再掀運動熱潮！幼兒手球在港尚未普及，過往幼稚園亦少有設立競技活動，設有5間幼稚園的圓玄學院擬引入幼兒手球運動，其中一間試點學校最近組隊在國內參加幼兒手球比賽，更橫掃3個獎項。有家長指，女兒即使在訓練期間發生碰撞受傷，也沒有怯場，形容活動有助幼兒變得更堅強。

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「全國幼兒手球嘉年華總站賽」由國家體育總局手曲棒壘球運動管理中心、中國手球協會主辦，剛於上月底在四川舉行。本港唯一參賽隊伍、圓玄幼稚園（天逸邨）幼兒手球校隊獲得3個獎項，包括「幼兒手球4vs4遊戲比賽一等獎」、「幼兒手球親子賽一等獎」及「幼兒手球技能賽獎」。

參賽的高班（K3）學生高婧妍父親高先生形容，女兒參賽後變得更堅強，更學懂與人合作和團隊精神，亦有功建立自信心。他提到女兒曾經在一次訓練期間，與另一名小朋友「頭碰頭相撞」，導致右邊臉瘀傷，

（女兒）當時感到疼痛得哭了起來，但其後並沒有因而怯場，繼續接受訓練。

圓玄學院計劃將幼兒手球運動及相關技巧引入5間圓玄幼稚園，由幼兒班（K1）學生開始接觸擲豆袋等練習，並在低班及高班開辦「幼兒手球」課外活動及興趣班，再從中選拔具潛質的高班學生參加訓練和比賽。作為試點的圓玄幼稚園（天逸邨）校長許佩芬指，幼稚園原本較少舉行競技活動，去年9月獲圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學邀請籌辦幼兒手球訓練班，最終選出8名年滿6歲的小朋友加入手球校隊。

持有中國幼兒手球教練員資格的顔教練（Kim Sir）指，幼兒手球在港尚未普及，今次屬首次教授年紀這麼小的幼稚園生，因幼兒肌肉發展尚未成熟，需「手把手」教授，並將手球遊戲演化成故事，教幼兒如何防守進攻，爭取入球機會等，所需的耐性和語言較多，還需在短時間內與學員建立緊密關係，與學員及家長妥善溝通，提到訓練及比賽過程有機會「食波餅」等，但會盡量將學員碰撞機會減至最低。

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