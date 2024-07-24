工展會｜餅店售曲奇蛋捲標榜標榜百分百香港製造　臘味店備20萬貨應市對回本有信心

▲ 臻味烘焙製作所負責人鄧先生（左）指，今年首次參展，主要希望宣傳及推廣品牌。（吳穎嵛攝）

「第4屆工展會購物節」下月舉行，設逾250個室內攤位，分佈於6大展區。有參展商在港設廠房生產曲奇、蛋捲等，標榜百分百香港製造，推出多個優惠，對銷情有信心。另有參展商準備20萬貨應市，對回本有信心，料生意額較往年增2至3成。

參展商臻味烘焙製作所主要售賣曲奇、蛋捲等，標榜百分百香港製造，在港設廠房，希望呈現香港手信予旅客。負責人鄧先生表示，品牌於去年成立，暫未有門市，產品現時主要於銷售點，包括惠康、優品360等出售，今年首次參展，主要希望宣傳及推廣品牌。他指，廠商會推出不少吸引市民及遊客的措施，不擔心展覽位置偏僻影響生意，對銷情有信心。鄧先生稱，將推出數個優惠，包括蛋卷「加一蚊多一罐」、蝴蝶酥和杏仁條買兩件優惠、10元優惠券等，料曲奇最受內地客歡迎。

▲ 參展商廣昌隆負責人楊先生。（吳穎嵛攝）

另一參展商廣昌隆則主要售賣臘味，今年第三年參展。負責人楊先生表示，主要目標客群是旅客，購物節地點鄰近東涌及機場，相信能吸引他們入場。受惠於通關，楊先生料今年生意額較往年增2至3成，已為購物節準備約20萬貨，對回本有信心。他指，公司為是次購物節推出3款新產品，包括「醬香臘腸」、「鮑魚臘腸」及「瑤柱臘腸」，如反應好會正式上架，又指購物節的貨品會較銷售點便宜一成；另推出首20位客人「一蚊兩盒」優惠。

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