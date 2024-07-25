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飲食攻略｜1日1蘋果降心臟病發率　營養師揭連皮食有4大好處＋防1種癌

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【蘋果／心臟病／膽固醇／連皮吃／血糖】一日一蘋果，醫生遠離我！這個說法早年已經有研究證實，每天吃蘋果能夠降低壞膽固醇，尤其是50歲以上人士更為適用。台灣有營養師指出，食蘋果有4大好處，連皮食用甚至能夠防癌！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

蘋果富含營養素 有4大好處

台灣營養師張語希在其Facebook專頁發布短片，指出每天吃蘋果能夠為身體帶來益處。她引用過往刊登在《英國醫學雜誌》的研究，指出每天吃蘋果能夠降低心臟病發率，因蘋果含多種營養素，為身體帶來不少益處。就以一個中型蘋果為例，一個有95卡路里，蘋果含天然糖分，比起加工糖更能夠抑制血糖上升的速度，裡面的膳食纖維能夠延緩血糖上升。此外，蘋果亦含有豐富維他命C、水溶性膳食纖維、能夠有抗氧化的功效

既然蘋果對身體好，那麼多喝蘋果汁也能夠達到同樣功效吧？張語希提醒大家，蘋果汁有分天然和調製過的蘋果汁，兩者的熱量和營養素截然不同。就如蘋果梳打或是蘋果口味的汽水，這些都是空熱量食物，裡面只有熱量和糖，對身體無益。

連皮吃可以防癌

根據台灣癌症基金會資料，蘋果是美國癌症學會推廣的30種抗癌蔬果中排名第一，含有豐富的植物性凝血素，可以刺激淋巴細胞分裂，也能誘發產生干擾素，增強免疫力。蘋果纖維中的果膠能清除腸道有害物質，擊退致癌物質預防大腸癌

相關文章：膽固醇｜女子膽固醇超標醫生教5招毋須服藥　半年恢復正常更排毒防中風

心血管堵塞易增猝死風險 10大護心食物

若心血管被堵塞，容易引致心臟病、心肌梗塞等疾病，增加猝死風險。台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）在其facebook專頁指出，CNN曾在〈10 best foods for your heart〉推薦10大護心食物，指有助維持心臟及心血管健康。

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