高官訪京｜陳茂波晤多個財金部委領導 交流落實深化互聯互通措施等議題
政治
撰文： 戴朗希
發布時間： 36 分鐘前
財政司司長陳茂波今日傍晚結束在北京的訪問，他今日在北京分別拜會了多個與金融和財經事務相關的部委領導，包括中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清，以及國家稅務總局局長胡靜林。
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在多場會面中，陳茂波介紹了香港經濟和金融的最新情況，也重點講述了香港在維護金融安全，以及推動各金融領域持續發展的工作和進展。雙方就落實深化互聯互通的措施、穩慎紮實推進人民幣國際化、推進粵港澳大灣區的金融合作、加強金融監管和稅務合作等議題，進行了深入的交流和討論。
與人社部部長商加強人才流動合作
陳茂波一行亦與人力資源和社會保障部部長王曉萍會面，就香港資本市場助力內地養老金融的發展，以及加強內地和香港在人才流動和青年發展等方面的合作，深入交流。
陳茂波表示，今次率領金融體系的主要負責人訪京，拜會了港澳辦主任夏寶龍，加深了對三中全會精神的領會，可更好部署和推動香港拼經濟、促發展的工作；而與多個與金融相關部委的領導會面，促進了彼此間更緊密的工作關係，並就加強兩地在金融和經濟領域的合作進行更深入討論，探討更多有利國家金融高水平對外開放、促進香港金融市場發展的具體措施。
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