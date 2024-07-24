高官訪京｜陳茂波晤多個財金部委領導　交流落實深化互聯互通措施等議題

▲ 財政司司長陳茂波與中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀和中央財經委員會辦公室副主任嚴鵬程會面。（政新聞網圖片）

財政司司長陳茂波今日傍晚結束在北京的訪問，他今日在北京分別拜會了多個與金融和財經事務相關的部委領導，包括中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清，以及國家稅務總局局長胡靜林。

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在多場會面中，陳茂波介紹了香港經濟和金融的最新情況，也重點講述了香港在維護金融安全，以及推動各金融領域持續發展的工作和進展。雙方就落實深化互聯互通的措施、穩慎紮實推進人民幣國際化、推進粵港澳大灣區的金融合作、加強金融監管和稅務合作等議題，進行了深入的交流和討論。

與人社部部長商加強人才流動合作

陳茂波一行亦與人力資源和社會保障部部長王曉萍會面，就香港資本市場助力內地養老金融的發展，以及加強內地和香港在人才流動和青年發展等方面的合作，深入交流。

陳茂波表示，今次率領金融體系的主要負責人訪京，拜會了港澳辦主任夏寶龍，加深了對三中全會精神的領會，可更好部署和推動香港拼經濟、促發展的工作；而與多個與金融相關部委的領導會面，促進了彼此間更緊密的工作關係，並就加強兩地在金融和經濟領域的合作進行更深入討論，探討更多有利國家金融高水平對外開放、促進香港金融市場發展的具體措施。

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