觀塘IVE後山縱火案｜4名初中生被捕　警方查是否涉政治目的

▲ 警方發現校內一個面積約5,000平方呎斜坡，藏有大量化學物品及實驗室器具等。（曾秋文攝）

香港專業教育學院（IVE）觀塘分校後山昨日（23日）發現爆炸品案件，警方當日拘捕4名介乎13至15歲初中男學生，其中1人疑有黑社會背景，所有被捕人士均無參與政治活動的紀錄，警方正調查案件是否涉及政治目的。警方交代在現場多處有燒焦痕迹，並檢獲大量不同種類的化學物品、斧頭、電槍及軍刀等武器。

東九龍總區高級警司（刑事）鍾麗詒今日表示，昨日接報指，觀塘區一間院校內的斜坡發現有2名男子縱火，被發現後經鐵絲網缺口迅速逃離現場。警方到場調查，發現校內一個面積約5,000平方呎斜坡，藏有大量及不同種類化學物品、大量實驗室器具，以及多把武器，包括2把斧頭、1把軍刀和1支電槍，現場檢獲3個打開的行李箱，同樣放有化學物品，如防毒面罩、打火機的液體等。

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警方爆炸品處理課到場調查，初步發現有少量懷疑爆炸品及多種化學物品，可供製造爆炸品及山埃。由於部分化學物品穩定性較低，爆炸品處理課及政府化驗所人員，已將相關物品檢取及移離現場。

警方在案發後數小時內鎖定4名疑犯身份，並在同日把所有疑犯拘捕。被捕4名男子報稱中一及中二學生，分別以「管有爆炸品」及「串謀製造爆炸品」和「無牌藏有槍械」等罪名被捕，其中1人懷疑有黑社會背景。鍾麗詒指，四人已相識至少7年，份屬朋友關係，被捕人士與他們的家人均沒有曾參與政治活動的紀錄。

警方亦在被捕人士單位內搜出少量懷疑爆炸品，並在該被捕人士手機中找到懷疑製造爆炸品程式及瀏覽相關網站紀錄。而在另一名被捕人手機發現儲存數段影片，攝錄其中一名被捕人在案發現場燃燒物品的片段。至於檢獲的斧頭，警方初步相信是用來分割樹木，以作燃燒。

至於被捕人士的犯案動機，是否涉及政治目的及受人操控，警方表示仍在調查中，被捕人士現正被扣留調查，不排除有進一步拘捕行動。

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