盛事經濟｜英超「雙紅會」傳奇元老明年訪港　有機會在啟德體育園獻技

▲ 《BATTLE OF THE REDS》香港站明年上演。（主辦單位提供）

亞洲最大型傳奇足球巡迴表演賽事《BATTLE OF THE REDS》，預計明年下半年舉行香港站，且很大機會在最快今年底前落成、明年上半年啟用的啟德體育園上演。香港站賽事更會是巡迴表演賽事中陣容最強大、成本最高，集合30名來自英超球會曼聯及利物浦的經典球星，在表演賽上陣一展球技，球迷不容錯過。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

World Football Legends（WFL）一直致力舉辦35歲以上傳奇足球員賽事，並在2019年首辦《BATTLE OF THE REDS》，將「百年宿敵」利物浦和曼聯的傳奇球星，匯聚在新加坡和馬來西亞，為數以萬計的球迷進行表演賽。

事隔數年，《BATTLE OF THE REDS》今年再度登場，首站已於4月底在吉隆坡完成，下站將於10月在泰國曼谷舉行，之後料有新加坡、沙巴、汶萊、印尼、越南及香港站。其中香港站預計有30名來自曼聯及利物浦的經典球星於場上獻技，預告短片更由曼聯約基（Dwight Yorke）及利物浦希斯基（Emile Heskey）拍攝。

香港站賽事正處於籌備階段，比賽詳情將於日後公佈。據了解，香港站預計明年下半年舉行，且很大機會在啟德體育園上演，不過一切尚待最後確定。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】