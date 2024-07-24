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巴黎奧運｜尖沙咀酒吧推全港首部劍擊遊戲機　錢雋永：料生意增2至3成

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 8 小時前

最後更新： 2 小時前

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香港酒吧業協會主席錢雋永估計，奧運盛事能為業界帶來額外2至3成生意。（受訪者提供）

巴黎奧運即將揭幕，香港酒吧業協會今日（23日）宣布，即日起於太平洋酒吧的尖沙咀分店， 舉行一系列奧運推廣活動，包括引入全港首部數碼劍擊運動遊戲機，讓市民迎戰「劍神」張家朗，一嘗成為劍擊運動員的滋味。協會主席錢雋永估計，奧運盛事能為業界帶來額外2至3成生意。

酒吧業協會投入6位數字資金，邀請曾獲得「ICT金獎」殊榮的本地創科公司Market Trend，研發數碼劍擊運動遊戲機。經過逾6個月籌備及研發時間，最終成功推出全港首部數碼劍擊運動遊戲機。

市民即日起，只需於尖沙咀太平洋酒吧內惠顧1杯飲品，則可獲免費體驗劍擊運動遊戲體驗1次。而遊戲分為初級、中級及專業級3個難度，玩家需手持海綿製成的擊劍道具，與虛擬張家朗一較高下，若挑戰成功、 獲得指定最高分數，即可獲以「奧林匹克五環標誌」為主題的雞尾酒。

同時，該酒吧也會化身成為港隊奧運「打氣館」，不但轉播港隊賽事，亦會派發區旗，為一眾香港健兒打氣。

酒吧業協會主席錢雋永指，今屆奧運不少賽事將在香港時間深夜進行，屆時只剩酒吧依然營業，加上政府購入奧運播放權，並推廣全城運動，令港隊多名運動員備受關注，相信市民特別是年輕人會前往酒吧感受奧運氣氛。

他預計引入遊戲機後，有助生意增2至3成，甚至吸引逾千名從未在酒吧消費的市民到場； 請形容希望透過是次活動成為業界的「火車頭」，鼓勵酒吧業界利用創新科技帶動生意，促進香港夜經濟發展。

錢雋永又指，酒吧業界近期生意已回復至疫前2018年的8成，形容受惠於近期盛事、暑假、歐國盃相繼舉行，逐漸挽回「失地」。 至於會否擔心奧運熱潮過後業界生意有所回落，他就認為奧運後將有萬聖節等不同節日，加上政府大力推動盛事經濟，令整體氣氛良好，料生意不會下跌太多。

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