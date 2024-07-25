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劉德華演唱會丨華仔月初上海站險從4米高台墮地　廣州個唱舞台搖晃發出巨響

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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劉德華巡迴演唱會廣州站演出時，舞台出現問題。

天王劉德華相隔11年再度舉行巡迴演唱會「今天……is the Day」，在本月初上海首站演出，可是在第一場演出時，劉德華在一個4米高台上做出跪滑的動作，可是卻因太用力差點整個人飛出去。

幸好劉德華及時用手穩住身體才致意外發生，但已嚇怕在場人士，之後華仔已取消滑的動作。

劉德華演唱會丨劉德華4米高台險飛墮畫面全曝光　華仔向歌迷道歉：會好好照顧自己

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而巡迴演唱會現在於廣州舉行，可是又再發生舞台驚險事件。近日網上流出劉德華廣州演唱會影片，片中穿住長衫的劉德華站於正在降下的舞台，可是突然台板傾斜及搖晃，劉華發果然經驗豐富，向前行一步穩定重心，之後緩緩步出故障的舞台。

然後他回頭看，見到舞台對合位置出問題，下降後壓碎舞台的一角並發出巨響，現場觀眾即嚇得呼叫起來，劉德華臨危不亂，更安撫觀眾︰「等一下！」然後行近故障台板向台底工作人員說︰「小心呀！」

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接著，他拾起那塊壓碎的碎片邊說︰「因為剛剛出現了一點點…」，然後把碎片掉往台邊，接着再安慰台底工作人員稱︰「不要緊張！」

劉德華向觀眾說︰「我們給他一分鐘檢查一下是甚麼事，可以嗎？沒問題，呵！」即控制住場面，不愧跑慣江湖的天王，同時他暖心按撫觀眾及關心工作人員獲不少網民激讚。

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