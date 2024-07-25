格美襲台丨至少3死200人傷　建築結構砸中路邊車　車內母死7歲兒重傷

【颱風/格美/台灣風暴/花蓮/東大門/高雄】/死傷】遊台注意！強颱風格美早前來勢洶洶襲台，據了解，目前已釀3死超過200人受傷。全台因此進入緊急戒備，不但宣佈停工停課，全台本地航班亦悉數取消，台鐵下午3時前全線各級列車停駛。颱風期間，有民眾更拍到不少驚悚場面，包括碎片砸中花蓮路邊車致車內1死1傷及女鐵騎被大樹壓死。

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根據台媒報道，花蓮多個住宅商鋪受吹襲遭嚴重損壞，期間有民眾便影到驚悚場面。影片中只見大廈加蓋的鐵皮屋，其頂蓋被強風吹起，另外簷篷碎片從高空落下，砸中停泊於路邊的一輛白色私家車，車內一對母子因此受重傷，其中45歲母親搶救不治，7歲兒亦重創留醫深切治療部。

除此之外，高雄一名電單車女司機，亦於颱風期間慘被塌下的大樹擊中身亡；新北市一名民眾協助救災時，在駕駛挖泥車時，意外翻車，送醫時死亡。根據台灣內政部消防署指出，強颱凱米侵台截至昨（24日）晚間8時，目前至少201人受傷。

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台灣中央災害應變中心表示，颱風造成受傷人數，高雄佔最多有56人，其次為台南有32人、台中有27人、花蓮縣有16人、彰化縣14人、台北市9人、雲林縣8人等。至於災情方面，據中央災害應變中心統計至24日晚上8時，共3496宗事故，水浸41宗，主要是宜蘭、高雄道路積淹水。

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