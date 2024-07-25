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巴黎奧運丨TVB公布主持評名單　鍾志光擔大旗【附張家朗何詩蓓等港隊運動員比賽日期】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「萬能鍾」鍾志光任TVB奧運主持。

【巴黎奧運/奧運會/港隊/香港運動員】「2024巴黎奧運」將於本周五（7月26日）香港時間深夜在法國巴黎揭幕，TVB在是次巴黎奧運派出藝人及主持為一連17日的巴黎奧運節目任主持外，還派出資深體育節目及奧運主持鍾志光，聯同其他專業級主持及48位專業評述分析賽事戰情。

而1989年已加入無綫擔任體育節目評述的鍾志光，擔任體育節目及大型節目評述經驗超過35年，除醉心評述員、主持及演員工作，還分身以「半工讀」姿態完成了香港公開大學中國人文學士學位、香港大學中國語言及文學碩士學位，及中文大學哲學文學碩士課程，剛於上月獲香港教育大學頒授榮譽院士銜；由於為人多才多藝又好學求進，故有「萬能鍾」之稱。

萬能鍾丨鍾志光獲教育大學頒授榮譽院士　工餘進修成雙碩士：知識可為你作出不同的決定

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巴黎奧運丨方力申黃翠如鄭衍峰往法國

48位專業評述員當中，以連翊希（現役中國香港劍擊代表）及王瑋駿（中國香港賽艇前代表）為例，被指盛產靚女的港隊劍擊隊，除有「翻版林志玲」之稱的「劍擊一姐」江旻憓，及被稱為「陽光女神」的朱嘉望為人關注外，29歲的港隊重劍主力之一的連翊希顏值亦備受關注，更曾被指撞樣以可愛見稱的「聲夢小花」姚焯菲。

除劍擊，連翊希亦熱愛水上運動，與朱嘉望一樣是陽光女孩系代表，並獲網民大讚又Pure又True。而與賽艇組合隊友林新棟齊齊在杭州亞運為港隊贏得首金的王瑋駿，曾於「2023年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」與林新棟贏得「最佳運動組合」之餘，二人亦齊齊被列入《福布斯》公布的「2024亞洲30位30歲以下精英」，是繼「桌球Cue后」吳安儀及張家朗後，獲得這個殊榮的港隊運動員。

至於遠赴巴黎當地直擊奧運及港隊運動員最新消息及賽事實況，除有「特派專員」方力申、黃翠如及鄭衍峰外，還分有2008年北京奧運跳水金牌得主何沖，及港隊跳遠代表、有「跳遠王子」稱號的陳銘泰；陳銘泰曾多次刷新香港男子跳遠紀錄，身為現時香港紀錄保持者的他，不止一次在國際跳遠賽事上奪金，更已5奪中國香港田徑總會「星中之星」殊榮。

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