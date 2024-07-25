  • 32°C
香港時間 : 2024725日 (四) 12:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

夫婦關係丨夫婦吵架老婆每次拗贏威盡 拆解男士出軌兩個分野位

家事百科

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

男人出軌的兩個分野位。

在網上看到這則笑話：

丈夫（一臉哀怨）：「過去二十八年，你只識在我的說話裏找錯處。」

妻子：「是二十九年。」

看着就笑了，丈夫已表達出委屈，但妻子仍一如既往，只把焦點放在糾正其錯處上。能夠笑得出，因我是旁人，假如我是那位丈夫，點笑得出！很多男性友人都說：「回到家會盡量少說話，因講多錯多，每講一句都有被老婆大人鬧或窒的風險，乾脆少出聲，免無癮或爭執。」

雖然我也是女人，但卻也不明白那些事無大小都可從丈夫身上找到挑剔位的太太，是甚麼心理--真的那麼看不順眼自己的伴侶？自己很多冤屈要天天找個人發洩？在家無論甚麼時候都要成副辯論格／戰鬥格才開心？哪裏來這麼多力氣可日哦夜哦或下下抽秤人？給她每次拗贏威盡了，搞到老公頭耷耷又如何呢，其實她可能正在邁向輸得很淒慘的地步也不自知。

TOPick一分鐘
對抗濕疹｜夏天出汗多濕疹大爆發　皮膚科醫生教3招改善免用類固醇

婚外情研究分析了男士發生婚外情的兩個分野位：一、年輕（二十至四十歲）時血氣方剛，婚外情大多因受不住外邊性的誘惑。二、中年（四五十歲）過後，當男士決定要步出原本的婚姻，那就不僅純是性的誘惑了，而是他對以前的人（即太太）、以前的生活模式感到很強烈的「夠了」或「我不想餘生跟這個人這樣生活下去」，而若此時他遇到一個能給他「自在」、「重生」感覺的女性，就會義無反顧地走出原有的婚姻。

同場加推：美國偵探列出男人出軌的20大徵兆

點擊圖片放大
+9
+8

我認識幾對夫婦都是這樣的結局，丈夫回家任妻子「舞」了十幾二十年，忽然有天，他要離開那個家了，妻子才驚醒，原來丈夫一直不快樂；然後她要生要死、情緒勒索、低聲下氣，但為時已晚，他把一切都安頓好，頭也不回地離開了。那位妻子，在婚姻中贏了無數場交，然後最後一鋪輸盡。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 利嘉敏

結婚 出軌 婚外情 夫妻之道

最高瀏覽

最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆
最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
急症室最長等候時間（07月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月25日 時間12:05）
新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足
新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足
反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇
反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇