夫婦關係丨夫婦吵架老婆每次拗贏威盡 拆解男士出軌兩個分野位

▲ 男人出軌的兩個分野位。

在網上看到這則笑話：

丈夫（一臉哀怨）：「過去二十八年，你只識在我的說話裏找錯處。」

妻子：「是二十九年。」

看着就笑了，丈夫已表達出委屈，但妻子仍一如既往，只把焦點放在糾正其錯處上。能夠笑得出，因我是旁人，假如我是那位丈夫，點笑得出！很多男性友人都說：「回到家會盡量少說話，因講多錯多，每講一句都有被老婆大人鬧或窒的風險，乾脆少出聲，免無癮或爭執。」

雖然我也是女人，但卻也不明白那些事無大小都可從丈夫身上找到挑剔位的太太，是甚麼心理--真的那麼看不順眼自己的伴侶？自己很多冤屈要天天找個人發洩？在家無論甚麼時候都要成副辯論格／戰鬥格才開心？哪裏來這麼多力氣可日哦夜哦或下下抽秤人？給她每次拗贏威盡了，搞到老公頭耷耷又如何呢，其實她可能正在邁向輸得很淒慘的地步也不自知。

婚外情研究分析了男士發生婚外情的兩個分野位：一、年輕（二十至四十歲）時血氣方剛，婚外情大多因受不住外邊性的誘惑。二、中年（四五十歲）過後，當男士決定要步出原本的婚姻，那就不僅純是性的誘惑了，而是他對以前的人（即太太）、以前的生活模式感到很強烈的「夠了」或「我不想餘生跟這個人這樣生活下去」，而若此時他遇到一個能給他「自在」、「重生」感覺的女性，就會義無反顧地走出原有的婚姻。

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我認識幾對夫婦都是這樣的結局，丈夫回家任妻子「舞」了十幾二十年，忽然有天，他要離開那個家了，妻子才驚醒，原來丈夫一直不快樂；然後她要生要死、情緒勒索、低聲下氣，但為時已晚，他把一切都安頓好，頭也不回地離開了。那位妻子，在婚姻中贏了無數場交，然後最後一鋪輸盡。

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