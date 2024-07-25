男人最痛︱收藏二次元模型被斥無出息　老婆聯老爺奶奶強拆男子事後反應極反常

▲ 珍藏被強拆，真是男人最痛！

【二次元/夫妻關係/模型】不少男士喜歡砌模型及收藏模型，可以說是男人的浪漫。但如果遇上最親的人破壞心愛的模型一定極心痛！內地網上流傳一段短片，一名男子指自己的珍藏二次元模型，遭到妻子及爸爸媽媽強拆，更有人出腳狂踩，所有模型都剩下殘骸，連全新未開封都不能倖免，妻子更斥責他「都這麼大人了，還玩二次元，沒出息！」不少網民看過片段後都感到心痛，但男子的反應卻極其冷靜，令人意想不到。

最新影片：

片段由男子拍攝並上傳到網上，片中說的是方言，疑似在內地發生。片段所見，事主的爸爸將全新未開封的模型扔到地上，並用腳狂踩及用手扭斷模型的手腳，令每一件模型都遭到反覆摧毀，令事主難以修復，模型被掉到地上，到處都是模型手腳的殘骸。

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據知，男子婚後妻子極不滿他仍沉迷收藏模型，甚至將私家車改成以動漫人物作裝飾的「痛車」（日語：痛車）指將ACG作品人物的圖案以彩繪或貼紙黏貼等方式裝飾車輛車身外觀。

事主:模型靠努力賺錢買下

妻子直指丈夫「沒出息！」所以跟老爺奶奶聯手去強拆。事主表示，模型是自己靠努力賺錢買下的，結婚後曾與妻子及父母溝通爭取但不果，而父母為了維繫夫妻和諧及親家的顏面而選擇出手。

被摧毀珍藏的他，為了不傷親情而選擇忍氣吞聲，

只能說，我現在還保持冷靜，我也覺得不可思議。

事後，有份出手的妻子，卻將責任推到老爺身上，指「老爺的行為有點過份」，同時呼籲網民要與另一半好好溝通，「一次溝通不行就2次，不行3次，要了解對方真正訴求，以及背後真正的原因」。

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