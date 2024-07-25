中年好聲音丨龍婷再被爆與男伴「情侶裝」出巡　曾表明對成熟男士情有獨鍾

▲ 龍婷再被爆與男伴「情侶裝」出巡！

【龍婷/丘亞葵/中年好聲音】現年43歲《中年好聲音》第4名龍婷近日因為被指與資深演唱會製作人丘亞葵約會，更被拍到在車廂內「Hello Kiss」成熱話後，有網民於「中年好聲音」群組內爆相，龍婷被拍下與男伴「情侶裝」出巡，一波未平一波又起！

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龍婷與男伴「情侶裝」出巡

網民一共分享兩張相片，見龍婷與一名成熟男子在國際金融中心商場內出現，二人同以全黑打扮，似是另類「情侶裝」。二人並肩而行，未有作親蜜舉動，故未知男子是龍婷的朋友抑或「目標」。

網民也未有寫明拍攝日期，但見相中的龍婷是金髮，似乎是比較近期的相片。

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對成熟男士情有獨鍾

龍婷早前與65歲的丘亞葵傳緋聞，更被拍到在車廂內「Hello Kiss」，丘亞葵回應指彼此只是朋友式錫一啖面頰而已，並指已向太太解釋。至於龍婷透過所屬TVB Music Group Limited發聲明回應，強調「兩人之間純屬友誼」。

不過，丘亞葵又的確是符合龍婷的擇偶條件，事關她過往曾在訪問透露過擇偶條件，就是「有才華」、「年紀大啲」及「經驗同能力強啲」。

▲ 龍婷與丘亞葵曾「Hello Kiss」。

疑早已有丈夫及兒子

龍婷入行以來一直避談感情狀況，不過近日有自稱是龍婷前鄰居的網民，在小紅書發文指龍婷有老公及兒子。

該網民自稱在2018年曾住在筲箕灣，與龍婷因為齊搭電梯認識，稱：「那年我住在港島筲箕灣，有天進電梯看見她，是不是港人其實比較能辨別出來，所以我和她對話了，結果她是東北人，很熱情，還邀我改天去她家坐坐，住在比我高的樓層。」

然後有一天，該網民到訪龍婷家中，形容指：「然後我確實去了，不出意外挺小的（我住的也挺小，一個屋上下床一個屋大床，香港屋子都很小…屋裡還有應該是她婆婆，她是有老公和小孩的，應該是老公過來工作就一起來了）。」

媒體向龍婷問此事真偽，她卻沒有直接承認或否認，只稱「過咗去就算」不欲多談，並指有關個人感情事，公司已一早代回應。

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