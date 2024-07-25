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黎智英案｜黎智英3罪被裁定表證成立   將於11.20出庭作供

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

最後更新： 41 分鐘前

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（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（25日）於西九龍裁判法院（暫代高院）續審。黎一方早前要求法庭裁定3項控罪表證不成立，法官昨聽罷陳詞後，今（25日）裁定表證成立，黎將出庭自辯，預料需時30天，法官將審訊押後至11月20日再續，屆時黎將出庭作供。

案件今踏入第92天審訊，黎一方早申請3項控罪毋須答辯，並進行中段陳詞，至於《蘋果》 3間公司早前則表明不會加入申請。

法官今裁定黎的3項控罪表證成立，黎一方表示，黎將出庭自辯，預料屆時將主問約5天，並估計傳召一名通訊軟件Signal專家證人作供，估計約30個工作天完成自辯。《蘋果》 3間公司則表明不會有辯方案情，法官將審訊押後至11月20日再續。

被告為黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

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