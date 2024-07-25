東張西望丨東張主持患婦科病   大量出血入院做手術情況驚險

▲ 東張主持分享患婦科病經歷。

《東張西望》主持容羨媛與老公結婚12年，2013年誕下大女Beth，兩年後細仔Fraser出世，一家四口幸福美滿。

因婦科病入院做手術

今日（25日）她在社交網透露早前因婦科疾病入院做手術，並拍片與大家分享今次的經歷，又提醒各位姊妹們，要注意自己的身體，一定一定一定要做婦科檢查！

她發文表示：「早幾個月前做婦科檢查發現自己子宮裏面生咗好多粒粒，婦科醫生即刻建議做宮腔鏡檢查，進行宮腔鏡息肉切除，今次專登拍條YouTube 片分享返我發現，做手術，同後續嘅過程。」

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受月經問題困擾

在片中，她指仔女出世後一直有月經的問題，每次都會大量出血，令她工作時常感到擔憂，更曾試過「漏M」情況，非常尷尬，故她每次也要用棉條加衛生巾，才可確保她出街不會「漏M」。

因此，她向為其接生的婦產科醫生了解：「佢話因為你生咗兩個小朋友，子宮內膜血管會唔同，所以會有多血情況，都係好正常。」

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服用止血藥

容羨媛指醫生之後給她服用止血藥，並告知她不能醫治，要吃一輩子，每次在月經期間服藥，可以控制血流量。

她續指吃了後的確控制到其血流量的問題，惟又出現血塊問題，她形容：「好似鼻涕、鼻血咁，就就會一Pat嘢咁，我都可能會屙出一嚿血塊」。

▲ 容羨媛透露生完小朋友後月經一直很多。

子宮內膜生咗好多粒粒

由於她相當擔心自己會否患有甚麼婦科病，故容羨媛便向另一婦科醫生求診，她即被要求做檢查照超聲波，皆因該醫生指未聽過子宮內膜的血管會有不同，導致有血流量增多問題：「一做檢查發現子宮內膜生咗好多粒粒，肉眼睇都有3粒，所以就要做一個清除嘅小手術。」

容羨媛聽從醫生建議前一晚入院，第二日進行一個全身麻醉的「清除小手術」，晚上便可出院。

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子宮內的息肉是良性

做完手術後，醫生告知她找到十幾粒的息肉，不過手術後已全部清除。最後經過化驗後，容羨媛指子宮內的息肉是良性，不需要太擔心，而且，她之前的問題亦一一解決，回復正常。

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