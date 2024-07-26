靚媽精明眼｜日本《LDK》評測12款行李箱 第一名多功能耐用易收納平過MUJI
撰文： 黃諾韶
發布時間： 3 小時前
最後更新： 3 小時前
【靚媽精明眼／行李箱／行李喼／親子遊】暑假都是一家大小出外旅遊的好檔期！帶備合適的行裝，旅程自然更輕鬆無憂。日本雜誌《LDK》評測12款行李箱，比較8大指標，包括：易用度、耐用性、防水度、靜音等，並根據綜合評分整理出推薦排名。
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如何挑選行李箱？
《LDK》向家長分享，選擇行李箱時，需要注意的重點：
1.根據實際容量選擇
以個人為單位，建議行李箱的實際容量為每晚10升。即小於40升的S尺寸，適合供一至兩晚的行程。如果與家人共用行李箱，則建議再搭配一個中型旅行袋（約40至70升）或手提行李包。 一般L尺寸（70升以上）適合一周以上的旅行。
2. 檢查腳輪和拉鍊
選擇行李箱時，請檢查腳輪和拉鍊。《LDK》推薦日本HINOMOTO 品牌製造的腳輪，較輕身、靜音，材質耐用。
行李箱評分標準
《LDK》搜羅12款行李箱，所有樣本均為中等尺寸（50至75升）、適合最多4至5晚的家庭旅行使用，並針對Ｘ大方面進行測試：
測試一：易用度
檢查了手把、提桿、鎖等的易用度。
測試二：存儲易用度
由專業人士評估3天2夜寄放行李的存儲易用度。
測試三：腳輪順暢度
採用多個監視器評估實際拉動行李箱時的順暢度。
測試四：拖行輕巧度
測量兩輪拖拉行李箱時手部的負重程度，採用推拉力計模擬拖拉行李箱時的重量。
測試五：功能性設計（+α函數）
由專業人員和監控人員評估了腳輪鎖、增加容量、底部手柄等特別設計的功能性。
測試六：耐用性
從1.2米高處跌落測試，檢查行李箱的損壞情況，並由專業人士判斷其抗衝擊的耐用性。
測試七：防水度
在行李箱頂部灑水，假設雨天時，以確保水沒有滲入行李箱內部。
測試八：靜音程度
測量了在瀝青上行駛時腳輪的聲音。項目越安靜，評級越高。
12款行李箱名單
以下為12款行李箱名單的測試結果及評分，點擊下圖查看完整名單：
在本次測試中，日本品牌Innovator的「INV155」被選為最值得購買的產品。《LDK》指這款行李箱設有前袋隔板，可以直接存取內籠的物品，而且底部設有手柄，平放行李箱時也可以輕鬆握住。認為腳輪移動平穩，機身堅固耐用且功能齊全。
《LDK》又提到，Ace「Scala Suitcase 05382」主打輕身，在不平坦的道路上前進也十分寧靜，即使是清晨或深夜出行也不會造成困擾。
另外，Tieral的「TOMARU M尺寸」具有擴展功能，可容納大量儲存空間。由於是單間型，沒有間隔，推薦給行李較多且不擅長打包的人。
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