樂建居流標｜何永賢：流標受環球經濟及高息影響　項目規模細不影響響資助房屋供應

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位於柴灣祥民道的首個私人參建居屋先導計劃「樂建居」，因只有一間公司入標，及未達政府底價而流標。房屋局長何永賢今早（25日）在電台節目表示，上周五（19日）收到一間公司入標，但入標價錢與地政總署的底價有距離，因此不批出招標，相信流標是與整體環球經濟仍受制於高息影響有關。她表示，流標的項目規模相對細，不會影響資助房屋的供應，料未來數年每年平均可保持供應約7000個居屋單位。

何永賢表示，環球經濟相當受利息走勢影響，市場原本估計6月中息率會下調，但結果沒有發生，現在又估算會否到年尾開始減息，這些變數都會影響曾表示有興趣的發展商。她又指，目前息口尚未回落，令項目風險較發展商當初估算更高，加上樂建居項目比起一般賣地項目設更多條款，有條款要求賣樓時需提供折扣，理解發展商有更多考慮。

「樂建居」招標期達4個月，較一般住宅6至8星期長。被問到是否已預計市場反應較冷淡，何永賢解釋，「樂建居」屬資助出售房屋，賣樓時會有折扣，加上地皮有斜坡，工程需要深入估算，因此將招標期拉長，讓有意投標者多些時間考慮及估算，幫助「樂建居」這類較特殊的項目，日後仍會沿用較長的招標期。

何永賢又指，陸續收到各方對項目意見，當局會「好好研究、小心部署、因時制宜」，形容「時」十分重要，需考慮各項因素。被問到今年內會否會再推出招標，何永賢稱不會定下一個時間，指經濟環境走向複雜多變，當局要保持警覺性，做好策略部署並小心推行項目。她指，資助房屋的火車頭仍然是房屋署，今次流標的項目規模相對細，只有大約700個單位，因此不會影響資助房屋的供應，未來數年每年平均可保持供應約7000個居屋單位。

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