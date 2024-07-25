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濫用公屋｜勾搭港男搞大肚呃公屋過萬元綜援　新移民女上樓即棄子密密去旅行

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港地的物價、樓價樣樣都貴，普通「升斗市民」每天省吃儉用才能度日，不少基層市民一生的願望是排到公屋，近日有網民揭爆身邊一名新移民女子做盡缺德事，騙取香港人福利，令一眾網民震怒！

【公屋/柴灣興華邨/綜援/出軌/新移民/呃公屋/上樓/濫發公屋】香港地物價、樓價樣樣貴，基層市民每天省吃儉用才能度日，而一生的願望就是排到公屋。可是近日有網民踢爆身邊一名新移民女子做盡缺德事，騙取香港人福利呃公屋、呃綜援，令一眾網民震怒！

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故意找港男「搞大個肚」 拎綜援去旅行

有網民昨日（24日）在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，分享身邊有男友人結識了一名新移民女子，該名女子之前曾來港結婚，其後因出軌與前夫離婚，並與發文者的男友人交往，期間「故意搞大肚」並與男友人誕下一子。樓主續指，女子利用兒子獲得特快輪候資格派到公屋，2個月後就拋棄當時只有1歲半的兒子，交託予生父撫養。

個女人真係好狠，做得出遺棄兒童，如果父親唔理個細路，個細路隨時死咗。

發文者又指，該女子向社會福利署虛報資料，稱兒子無父親，成功領取過萬元綜援金，同時向男友人索取生活費，「食兩家茶禮」，更有時坐飛機去旅行玩樂，「唔要個仔俾返父親，繼續攞綜援自己慢慢洗，仲可以去旅行。」

已向社署房署舉報 未有進一步行動

發文者指友人已向社署及房屋署舉報女子騙取綜援一事，但兩個部門回應舉報的態度敷衍，「佢哋懶得理，只係做下樣話會調查」，發文者續指該女子得知被舉報後不敢再領綜援，認為女子做兼職過活不成問題，公屋每月租金僅一千多元，做幾日兼職的薪金都足夠交租，甚至可以用積蓄去旅行。又指女子「過咗海就神仙」，「聽講係呃到柴灣興華邨，就算佢唔要個仔，仍然有公屋住，應該之前房署俾咗，好難逆轉收返間屋。」

近日有網民揭爆身邊一名新移民女子做盡缺德事，獲派柴灣興華邨公屋單位，令一眾網民震怒！（資料圖片）

網民斥無恥：細路最無辜

帖文一出即引起熱議，網民紛紛留言表示女子為「呃公屋拎綜援」而生仔的行為無恥，「個細路最無辜」、「為咗掠水同呃公屋，連生仔都做埋，抵佢呃到」、「人哋收人才，香港就收垃圾」。

不過亦有「見慣世面」的網民認為帖主大驚小怪，「大把呢啲人」、「更離譜嘅都仲有」、「大把，我有個朋友沒有結婚生2個小朋友呃綜援，請咗工人，申請緊公屋，好快就上樓」、「晚上大把大媽坐喺硬地足球場場邊開班授徒（呃公屋），講到頭頭是道。」

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