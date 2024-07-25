綠葉王丨邵傳勇戲隱大發客串短劇　疫情打擊飲食生意去年重開食店

▲ 56歲邵傳勇近況曝光！

昔日TVB綠葉王邵傳勇於2007年離巢，將事業重心轉往內地，定居上海的他跟呂頌賢投資開設影視公司及餐廳，去年食店「陀腔師姐」重開。

近日網民發現邵傳勇有份客串參演內地短劇《萌寶特工隊爹地請接招》，劇中邵傳勇飾演男主角沈確（王楠飾）的助手，已經56歲的邵傳勇蒼老不少，臉頰也凹了下去！

邵傳勇近年鮮有在港露面，今年5月，他回港跟圈中友好聚會，面色紅潤精神不錯。

《法證先鋒》邵傳勇豪門子弟家道中落入行拍劇 從影30年拒靠親戚邵逸夫之名上位

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遇嚴重車禍差點癱瘓

除了是大戶人家之子外，邵傳勇與邵逸夫有親戚關係，但入行30年卻從沒叨六叔的光，一直於演藝界默默耕耘。80年代加入亞洲電視的邵傳勇，在90年代初更獲導演張徹提拔於台灣電視劇版《刺馬》當男主角，可惜反應卻不太理想。

直至1997年他轉投TVB，參演《陀槍師姐》、《金裝四大才子》等多套電視劇，令人留下深刻印象。2007年，邵傳勇離開TVB北上發展，並認識了內地女藝人屠焱，在2012年結為夫婦。女方與前夫育有一女，邵傳勇視繼女為己出，一家三口生活美滿。

另外，邵傳勇曾發生嚴重交通事故，1998年的情人節，他於清水灣遇上車禍，當時其第二頸節椎斷裂，差點癱瘓，其後接受長達半年的治療期，獲當時的女友黎芷珊體貼照顧，其後康復。惟二人最終於2000年分手收場。

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