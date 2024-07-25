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擇日子生仔︱香港爸媽最中意邊個月份生BB？ 婦產科醫生拆解9月生B之謎

新手爸媽

發布時間： 1 小時前

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香港父母最喜歡哪個月份生BB。

今時今日要生小孩，至少有兩件事必須注意。那天到仁安醫院，為一本正在籌備的新書訪問院長李繼堯醫生。由於該院在本港私家醫院中，婦產科最受歡迎，嬰兒出生率高企第一位，是以有仁安生仔王之稱。

訪問當日是七月中，我順口問旁邊的產科護理主管，哪個月份較忙碌。她答道，從一月到七月都很忙，日日有嬰兒出生，又有準媽媽登記入院。但到了八月初至八月中就比較清閒，許多產婦都會預先計算好日子，避免在八月生小孩。

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我滿眼問號。她答曰：八月期間撞正農曆七月十四的盂蘭節，俗稱鬼門大開，很不吉利。今年盂蘭節是八月十七日，要生小孩的準媽媽都會避之則吉。我是第一次聽到這個民間傳說，禁不住讚美父母愛子女之心真是非常周到。

一到九月，產房就又忙個不停了，選擇九月讓孩子出世，是為了方便報讀學校，特別是名校。吾友婦產科醫生Amy Lau說，九月出生的小孩，可以跨年報名，又以九月入學為準。香港教育局規定，小一學生的入學年齡為五歲八個月或以上，九月出生的就剛剛好。為了下一代的好處，香港的父母都可謂費盡心思。

同場加推：2024年香港20大最愛新生嬰兒中英文名

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撰文 : 李韡玲

醫生 懷孕 私家醫院 仁安醫院 教育局

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