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呼吸法︱被子女「激到快要爆血管！」 4-4-6-2呼吸法5分鐘極速冷靜情緒

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《寶寶大過天》劇照

朋友Winnie常常會因為家事、公司事務而情緒不穩，一有激氣事就會說：「激到快要爆血管！」她真的害怕自己有天會血壓飆升，最終爆血管。問我如何是好。當然是要學習控制情緒，讓自己冷靜下來囉。

怎麼做呢？已經氣在頭上呀！我教她一個叫做4-4-6-2的呼吸法，這是一個能幫助我放鬆神經、解除憂慮的方法。現在，先給大家講一下呼吸對健康的幫助。我們都知道呼吸有很多種方式，這些方式都會影響我們身體幾乎每一個器官。

呼吸不單為大腦和身體提供氧氣，呼吸的方式，如專家所言，可以改變思維和感受，這是很重要的，它可以改變心率，且可以降血壓、抗焦慮、減壓、減少痛感。甚至，聽說可以改變大腦化學物質，讓頭腦更敏銳。對於長者來說，這個很重要。

4-4-6-2呼吸法是，吸氣四秒，然後閉氣四秒（舌尖輕輕頂住上顎），呼氣六秒；吐氣之後停頓兩秒。如此這般做五分鐘，情緒必然回復安靜。這個方法最好能夠每天做一次，像練功一樣，使自己變得祥和、寬容，不再動輒發脾氣，皮膚就會變得有光澤。

同場加推：職場上的12大過勞症狀

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撰文 : 李韡玲

職場文化 壓力 養生 過勞

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