無家者哀歌｜堅尼地城伯伯坑渠水洗面　街坊上前協助揭「可悲真相」

▲ 繁華都市下的暗角，堅尼地城伯伯坑渠水洗面，街坊協助揭可悲真相。

【露宿者／無家者／社工／社會福利服務／關愛隊／網絡熱話／堅尼地城】本港有不少露宿者，近日有港人在網上分享一張照片，指堅尼地城有一位伯伯竟用地上的坑渠水洗面。因不知伯伯是否精神失常，遂向網民求助應如何幫助伯伯。照片曝光後引起網民熱烈討論，更有人慨嘆是「城市悲歌」。

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伯伯竟用坑渠水洗面

一名網民11日在Facebook群組「西環變幻時」發文並上載一張照片，指日前在堅尼地城爹核士街及卑路乍街附近，見到一位疑似是露宿者的伯伯，竟正在用路邊地上的坑渠水洗面，且公廁也只是30秒的路程。

其實有冇網友知道他是不是精神失常呢？有辦法可以送他往救濟中心嗎？

從照片中可見，該名伯伯赤裸着上半身，體型消瘦，並正在用手觸碰路邊地上的積水。有街坊表示，伯伯是一名露宿者，經常在附近一帶出沒，不少熱心街坊都會買食物飲料給他，但亦有經常遇見該名伯伯的街坊指，「依家佢係瘦咗好多又憔悴咗好多！唔知佢經歷咗乜嘢」

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街坊曾多次協助 伯伯拒絕接受服務

有一名街坊指，之前天氣凍的時候，見到該名伯伯瑟縮在街頭，因擔心伯伯暈倒，於是撥打政府熱線，希望有社工可以跟進伯伯的個案。最後政府熱線轉介到食環署和（「香港公教婚姻輔導會恩悅）綜合家庭服務中心」，食環署回覆指，「見唔到伯伯」，而「（香港公教婚姻輔導會恩悅）綜合家庭服務中心」則回覆：

本中心社工自今年3月份開始外展接觸該名年長的男性無家者，但每次社工接觸及嘗試介紹適切的福利服務時，表示堅決拒絕接受服務。故此，本中心會繼續嘗試接觸該名人士。由於社工沒有法定的權力強制服務使用者接受個案服務，社工除了繼續勸導外，是不能阻止他露宿街頭的。

帖文發出後引起大量網民熱議，不少網民感慨：「城市悲歌」，有網民亦建議，「通知警察，再由警察轉介有關部門，例如醫院、社會福利署」、「我見過佢幾次了，不如報東張西望？」

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