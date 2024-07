阿Mo情況好轉So Ching放鬆心情　蘇芷晴罕有派泳裝福利：beautiful day!

▲ 阿Mo近期情況漸好轉,So Ching罕有派泳裝福利。

舞者李啟言(阿Mo)在2022年7月28日的MIRROR演唱會第4場演出時,被舞台上方墮下的大型LED顯示屏撃中受重傷,到今仍然接受治療。

女團COLLAR前成員蘇芷晴(So Ching)重情重義,一直不離不棄照顧男友阿Mo。而她並在去年5月10日宣布退出女團COLLAR,之後她主力教跳舞及參加舞蹈比賽,近期也為飲品廣告編舞,同時亦經營個人社交平台。

她在今年3月接受YouTube頻道訪問,講如何走出男友受重傷陰霾稱:「主要都真係因為時間……好老套咁講,時間可以沖淡一切。因為我以前唔信㗎,我以前聽就會覺得『你實咁講㗎啦』,但我覺得base on呢件事嚟睇,原來呢一句都真係幾套用到喺入面。」

So Ching沙灘派泳照福利

另外,從阿Mo父親李盛林牧師最近幾封代禱信透露,阿Mo近期情況有好轉,肌肉漸有主動反應,實在令人欣慰。

而So Ching似乎也因此更加放鬆心情,昨晚(7月24日)在個人社交平台上載與朋友到沙灘的照片,並激罕派泳裝福利,當中包括以高角度自拍騷事業線,寫道:「hank you lord for the nice weather☀️, good quality time✨and great friends🥰 what a beautiful day! 🌊🏝️」心情不俗。

