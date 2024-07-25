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阿Mo情況好轉So Ching放鬆心情　蘇芷晴罕有派泳裝福利：beautiful day!

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

阿Mo近期情況漸好轉，So Ching罕有派泳裝福利。

舞者李啟言（阿Mo）在2022年7月28日的MIRROR演唱會第4場演出時，被舞台上方墮下的大型LED顯示屏撃中受重傷，到今仍然接受治療。

女團COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）重情重義，一直不離不棄照顧男友阿Mo。而她並在去年5月10日宣布退出女團COLLAR，之後她主力教跳舞及參加舞蹈比賽，近期也為飲品廣告編舞，同時亦經營個人社交平台。

她在今年3月接受YouTube頻道訪問，講如何走出男友受重傷陰霾稱：「主要都真係因為時間……好老套咁講，時間可以沖淡一切。因為我以前唔信㗎，我以前聽就會覺得『你實咁講㗎啦』，但我覺得base on呢件事嚟睇，原來呢一句都真係幾套用到喺入面。」

重新出發丨So Ching走出阿Mo重傷陰霾　蘇芷晴退出COLLAR後首受訪：時間可沖淡一切

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So Ching沙灘派泳照福利

另外，從阿Mo父親李盛林牧師最近幾封代禱信透露，阿Mo近期情況有好轉，肌肉漸有主動反應，實在令人欣慰。

而So Ching似乎也因此更加放鬆心情，昨晚（7月24日）在個人社交平台上載與朋友到沙灘的照片，並激罕派泳裝福利，當中包括以高角度自拍騷事業線，寫道：「hank you lord for the nice weather☀️, good quality time✨and great friends🥰 what a beautiful day! 🌊🏝️」心情不俗。

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