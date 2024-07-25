巴黎奧運必備零食︱部分薯片含致癌物+反式脂肪　盤點96款安全薯片清單　零反式／低脂／通過致癌物檢測

【巴黎奧運／運動盛事／零食／薯片／脆片／食用安全／超市大搜查】2024年巴黎奧運會將於明日（26日）開幕，相信不少港人都會觀看這場運動盛事，支持香港運動員。不過睇比賽的同時，當然少不免薯片、啤酒等零食飲品，為此TOPick為大家整合了近百款健康薯片，供大家參考。

最新影片：

60款「0」反式脂肪薯片名單

卡樂B：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

Lay's：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

Ruffles：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

MEADOWS：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

珍珍：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

品客：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

其他品牌：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

參考食安中心資料，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，延長食品的保質期，食物更加美味可口；但反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油，使用於餅乾等酥皮食品。

心臟專科醫生梁達智曾表示，反式脂肪可說是眾多脂肪酸中最差的一種，除了會增加人體壞膽固醇之外，亦會減少好膽固醇，增加心血管疾病風險。

他續指，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者均會對身體帶來負面影響，若長期攝取反式脂肪，容易積聚在血管中並難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題；故建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，特別是患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士，即便是新陳代謝速率較快的小朋友，以及年輕人也不應輕視，如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，對血管的傷害更是長遠地累積而成，心血管疾病會更早形成。

20款低脂薯片

尚營坊營養師團隊曾分享20款低脂薯片，名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

根據本港衞生署衞生防護中心資料，經常進食高脂肪或高糖分食物，卻對水果、蔬菜、全穀類食物及豆類等高纖食物攝取量過少，就容易攝取過多熱量，再加上日常生活欠缺適量運動就會減少熱量消耗，從而增加肥胖風險。

肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

根據世界衛生組織（WHO）及聯合國糧農組織建議，一般人總脂肪及飽和脂肪含量，應不超過每日能量攝取量的30%及10%，換言之以每日2000千卡的熱量攝取上限中，成人每天應攝取不多於60克總脂肪，以及20克飽和脂肪。

同場加映：

飲食攻略︱深夜睇歐國盃暢飲吃宵夜恐致肝炎增肝癌風險 10種食物助解酒減輕肝臟負擔

10款通過致癌物檢測薯片

香港都會大學曾檢測10款薯片基因致癌物「丙烯酰胺」的含量，結果發現全部通過歐盟標準（每千克含量不超過750微克）。負責檢測的學者表示，顏色愈啡的薯片，含「丙烯酰胺」愈多，建議市民最好不要選擇太燶的薯片。10款安全清單如下：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

消委會推薦6款不含丙烯酰胺脆片

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

消委會指出，不少食材含有天然存在的還原糖（例如葡萄糖和果糖）和一種稱為「天冬酰胺」（asparagine）的游離氨基酸。如把還原糖和天冬酰胺加熱，便會產生美拉德反應令食物的外觀呈褐色，這個化學反應會產生丙烯酰胺（acrylamide）。

而製造薯片、薯條的主要原材料薯仔正正含有較高游離天冬酰胺。若以高於120°C而少水的方式烹煮，例如油炸、燒烤或烘焗，都會產生丙烯酰胺。過往有動物實驗顯示，丙烯酰胺是基因致癌物質和神經毒性物質，國際癌症研究機構IARC亦在1994年將丙烯酰胺歸類為「可能令人類致癌」（第2A組）。

對此，歐盟於2017年發布食物安全法規「減少食物中丙烯酰胺含量的緩解措施和基準水平 」，為多種食品訂立了丙烯酰胺含量的「基準」（benchmark）水平，即食薯條的基準水平為每公斤500微克，而預先包裝的薯片、薯條等零食的基準水平則為每公斤750微克。

食安中心建議，市民保持均衡及多元化的飲食，不要過量進食炸薯和薯片等煎炸食物，避免以高溫長時間烹煮食物，及避免進食燒焦的食物，以減低攝入丙烯酰胺的風險。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5