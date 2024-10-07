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失眠煩惱｜女性失眠風險高男士2倍　研究發現失眠分5類：1種人易患抑鬱 

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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女性失眠風險高男士2倍，研究發現失眠可分為5類。

【失眠／抑鬱症／睡眠障礙／睡眠／助眠】失眠原來可以分為多個不同種類？荷蘭有研究人員分析逾200名失眠患者及70多名熟睡者磁力共振掃描（Magnetic Resonance Imaging, MRI），結果發現患者失眠狀況所涉及的大腦活躍區域、情緒指數及性格特徵等，大致可分為5個不同類別，其中出現「慢性失眠」的女性患者相較男性高出2倍。研究人員指出，某些類型失眠患者相較其他患者更易患上抑鬱症，相關研究可有助臨床醫生為病人度身定制治療，甚至及早作出預防。

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綜合外媒及荷蘭醫學期刊《sciencedirect》日前發布一項研究，荷蘭神經科學研究所就失眠與大腦性關聯作出研究，對204名失眠症患者和73名熟睡者的調查問卷進行評估，並分為5大類型，然後再校正年齡及性別，對比這幾類人的MRI造影報告，結果發現不同腦部結構連接存在偏差。

失眠患者大腦活躍程度存在差異

研究人員於這5類失眠患者大腦的「皮質下大腦區域」以及「腦部功能網絡偏差集中位置」作出分析，發現有4類腦部活躍區域及排列，存在不同結構連接偏差，其中差異在於 「高度痛苦」、「中度痛苦獎勵敏感」、「輕微痛苦低反應」、「輕微痛苦高反應」這些區域的反應活躍程度。

另外有一類屬於「異質性失眠症（Heterogeneous insomnia disorder）」，則目前未有發現差異。是次研究以情緒及性格特徵對失眠進行分類，是因為這些特徵在患者睡眠及清醒時的影響可能較為關聯，例如患者於生活中受到極大壓力，這些壓力亦可能會影響到他們的睡眠質素。

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女性失眠風險較男性高

有報道指出，假如每周至少出現3個夜晚難以入睡，情況持續3個月或更長時間，則可診斷為慢性失眠，而這種情況發生於女性身上的機會，幾乎是男性的兩倍。

除此之外，亦其他研究指出，相較沒有失眠問題人士，失眠患者患上抑鬱症風險風險可高出2倍，而今次研究人員兼神經科學家Tom Bresse認為，失眠患者是基於這些生物學機制差異，將來醫學上或可針對不同患者狀況作出合適治療，例如睡前腦部較活躍的患者，使用冥想一類放鬆技巧較為有用；而某些類型的失眠患者可能較其他失眠患者更易患抑鬱，而今次研究則可更有效為這些人及早作出預防性治療。

相關內容：世界睡眠日｜港女返工壓力大連續3日失眠 專家：7成港人有失眠之苦

「478呼吸法」 調節呼吸助放鬆神經

對於改善睡眠質素，美國亞歷桑納大學醫學教授威爾（Andrew Weil）曾介紹一種「478呼吸法」，指透過調節呼吸令更多氧氣進入肺部，放鬆副交感神經，能有助減輕焦慮和憤怒反應、控制渴求，從而幫助入睡。威爾提醒，最初進行「478呼吸法」時有機會頭暈，建議先坐下或躺下練習，以免跌倒。他又建議每天至少進行2次「478呼吸法」，以獲得最好的效果。

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專家分享4個睡眠貼士

東京疲勞．睡眠診所院長梶本修身醫生曾在日本電視台TBS節目《差別在哪裡？》（この差って何ですか）探討有助入睡的方法，分享了4個睡眠貼士：

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